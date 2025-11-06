Васил Велев: Управляващите казаха, че няма да се вдигат данъци, а се вдига най-високият - данък труд

Работодателските организации не искат да стават съучастници в този погром на публичните финанси, погром над българската икономика и индустрия. Това заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в сутрешния блок на Би Ти Ви за отказа на работодателите да присъстват в свиканото в последния момент заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Давам ви пример - миналата седмица разбрахме, че минималната заплата ще се развързва от закона. Имахме един ден за директивата и се чудехме какво да правим - да влизаме или въобще да не влиза на събранието. Чудехме се какво да правим и избрахме диалога с надеждата да ни чуят, макар и в последния момент, преди да излезе бюджета. И какво стана - видяхте, правителството спази закона. Ние сме за диалог и ги каним да се върнат към него. Ако не обсъдим бюджета, вероятността да стане по-балансиран, е много малка. Отказвайки диалога, доникъде няма да се стигне, добави главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Любослав Костов Кадър: bTV

Това е доста лицемерно, защото всички знаем, че синдикатите имат сепаративни, задкулисни срещи и разговори по бюджета и някои негови параметри, каза му Велев.

Това значи, че те са провели такива разговори с тези, които вземат решения, добави Велев. Според него правителството смята, че синдикатите са по-опасни, те създават повече шум и заради това трябва да постигне с тях съгласувани решения.

Много лесно е да объркаш това, което е, с това, което трябва да бъде, опонира му Костов. Това, че не ви харесват някакви промени в данъците, не означава, че трябва да стопирате целия бюджет, обърна се към Велев представителят на КНСБ.

Управляващите казаха, че няма да се вдигат данъци, а се вдига най-високия - данък труд. Сега, за да получи един работник 100 лева нето, трябва да се дадат 53 лева данъци и осигуровки. С това, което е записано в закона, ще станат 58 лева, обясни Велев.

Подкрепяме вдигането на осигуровките с 2%, от които 0,88% се падат на работника, обясни Костов.

Имаме с 1/3 повече полиция, отколкото е средното на глава в страна в Европейския съюз. Тоест всеки трети трябва да бъде съкратен. От тях 10% са пенсионери, 10% са с ТЕЛК - получават и заплати, и пенсии. Тази политика продължава с повишаване на минималната заплата, добави Васил Велев.

По думите му хората, които работят в завода и пълнят бюджета, са онеправданите, репресираните, за тях е сметката - на тях им се бърка в джоба, вземат им се още пари и се изсипват в други бюджетни сектори.

Синдикатите и политиците трябва да имат срам от хората и страх от Бога, заяви Велев.

"7,8% са разходите за персонал от бюджет за тази година, 7,9% са заложени за следвашата година. По отношение на МВР числата са така, но така да се генерализира - не искам да се стигматизира целия държавен сектор", каза Костов.

Бюджетът противопоставя хората, допълни Велев, като двамата продължиха да си опонират. "Този бюджет обира работещите хора и пълни джобовете на чиновниците", каза още Васил Велев.