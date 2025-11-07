Кои употребявани коли имат най-добрите батерии (Таблици)

Шведската платформа за автомобилни търгове Kvdbil проучи състоянието на батериите на повече от 1300 употребявани електрически автомобила и plug-in хибриди. Осем от десет изследвани автомобила все още са били в отлично състояние, тъй като Kvdbil тества батериите за тяхното така наречено здравословно състояние (SOH). Измерването показва какъв капацитет имат батериите в сравнение с новите.

Повечето употребявани електрически автомобили имат над 90 процента живот на батерията, дори след няколко години употреба, пише вестник Göteborgs-Posten. Ръководителят на тестовете Мартин Райнхолдсон обяснява, че това отчасти се дължи на усъвършенстваната технология за охлаждане на съвременните батерии и интелигентния контрол на температурата.

В крайна сметка, за купувачите на употребявани електрически автомобили, Kia се откроява като най-добрият вариант, тъй като марката постига най-добри средни резултати за хибриди и електрически автомобили.

Друго заключение е, че опасенията относно бързото износване на батериите в употребяваните електрически автомобили са до голяма степен неоснователни. Изследванията показват, че употребяваните електрически автомобили могат да бъдат както екологично чист, така и финансово изгоден избор.

Райнхолдсон подчертава, че макар марката и моделът да играят важна роля, навиците на потребителите, климатът и възрастта на автомобила са поне толкова важни за живота на батерията.

"Например, важно е да не се зарежда над 80 процента твърде често, да не се излага на екстремна топлина или студ и да не се зарежда често с бързи зарядни устройства. Ако се придържате към това, средностатистическият комплект батерии на практика ще губи само няколко процента от капацитета си годишно."

Kvdbil не публикува данни за останалите модели, които са зад челната десетка.

Топ 10 на най-добрите plug-in хибридни батерии

1. Kia Sportage

2. Kia Optima

3. Volvo XC60

4. Kia Ceed

5. Volvo V60

6. Peugeot 3008

7. BMW 530e

8. Volkswagen Passat GTE

9. BMW X1

10. BMW 330e

Топ 10 на най-добрите батерии за електрически автомобили

1. Kia EV6

2. Kia e-Niro

3. Tesla Model Y

4. Opel Mokka-e

5. Mazda MX-30

6. Audi Q4 e-tron

7. Fiat 500

8. Volvo XC40 Recharge

9. Citroën е-C4

10. Volkswagen ID.4