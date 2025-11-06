Вятърната енергия осигури 25 на сто от електричеството в Европа за ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 24,9 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 20,9 процента от общото количество електроенергия (1,585 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4 процента (304 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (63,1 процента), Португалия (57,6 на сто) и Испания (52 процента). В България делът е 2,2 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (467,2 гигаватчаса), Испания (339,5 гигаватчаса) и Франция (266,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 2,2 гигаватчаса.