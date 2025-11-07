Израелската армия маха китайските коли, страхува се от шпионаж

Израелската армия започна да изтегля китайски превозни средства поради опасения от шпионаж чрез бордови системи, като замени 700 от тях в рамките на няколко месеца.

Решението идва, след като израелските служби за сигурност оцениха, че някои китайски автомобили представляват риск от изтичане на чувствителна информация.

Длъжностни лица обясняват, че някои китайски автомобили включват системи, оборудвани с камери, микрофони, сензори и технологии за свързване, които предават данни към външни сървъри, често без контрола на потребителя на колата или местния вносител. Бивш висш служител заяви пред вестник „Израел Хайом", че проблемът е отвъд камерите и микрофоните. Всеки "умен" автомобил е по същество компютър на колела със затворена операционна система и безжични връзки, които му позволяват да събира разузнавателна информация в близост до чувствителни инсталации, смятат в Израел.

Китайският посланик в Израел Сяо Джунченг преди няколко месеца отхвърли обвиненията срещу електрическите коли на страната си като неоснователни. Но решението на Армията на отбранителните сили на Израел отразява глобална тенденция - САЩ и Великобритания вече забраниха китайски превозни средства в зони, чувствителни към сигурността.

Високопоставеният служител добави, че ходът е свързан и с отношенията на Израел с Вашингтон на фона на продължаващата икономическа конфронтация между Щатите и Китай.