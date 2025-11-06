Ще дупчат Йонийско море за природен газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският петролен гигант „ЕксънМобил" (ExxonMobil), гръцката енергийна компания „Хеленик Енерджи" (HELLENiQ Energy) и регистрираната в Лондон „Енерджиън" (Energean) подписаха днес в Атина споразумение за започването на проучвателни сондажи в Блок 2 в гръцката изключителна икономическа зона в северозападната част на Йонийско море, съобщи телевизия Скай.

Това е първият опит за систематичен добив на въглеводороди в Гърция след около четири десетилетия.

Според правителствени и корпоративни източници, ако проучванията и тестовите сондажи потвърдят оценките за находищата, добивът може да започне през 2027 г., като Гърция се стреми да постигне частична или дори пълна автономност в сферата на природния газ.

Вероятното откриване на значително находище в Йонийско море ще препозиционира страната на европейската енергийна карта, като намали зависимостта ѝ от внос и укрепи ролята ѝ на енергиен център в Източното Средиземноморие.

На подписването, което стана в рамките на срещата на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество в гръцката столица, присъстваха американски министри и високопоставени правителствени представители, което подчертава геополитическото значение на проекта и стратегическото взаимодействие между Атина и Вашингтон в областта на енергийната сигурност, коментира телевизията.

По-конкретно, както съобщава държавната телевизия ЕРТ, споразумението беше подписано в присъствието на американския министър на енергетиката Крис Райт, на министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, който е и ръководител на Съвета за енергиен суверенитет, на министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру и на новата посланичка на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл.

Делът на „ЕксънМобил" в консорциума е 60 процента, уточнява ЕРТ, цитирана от БТА.