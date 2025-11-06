Асен Василев за Бюджет 2026: Рекет върху българските граждани и ограбване на бизнеса

Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани. Абсолютен прецедент, че от Министерство на финансите мълчат и не излизат да го защитят, ядоса се лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев, който даде пресконференция в Народното събрание по повод Бюджет 2026.

"Вземат се едни пари от бизнеса и от гражданите и това ще доведе до приход от 56,6 млрд. лева. Държавата ще вземе по 600 лева от всяка фирма и от всеки работник - директно от джоба им. Това, което ще се случи е, че няма да се увеличават заплатите, защото неговият работодател няма да има средствата да му вдигне заплатата. Другото, което ще се случи е всички фирми ще си изтеглят парите и е минат на данък девидент. Това е пагубно за икономиката. Минахме през кризи - Ковид, войната в Украйна и данъците не са пипани. Това е ограбване", обясни Василев.

Виждаме какво представлява държавата - рекет на българските граждани и ограбване на бизнеса, обясни той и добави, че се заделят едни пари приоритетно, каза още той.

Василев призова МФ да излезе и да обясни този бюджет, "а да не се крие в теменужките или да го преработи и да го внесе в МС".