На международната борса в Нидерландия цената на газта пада, на хъб "Балкан" расте

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 31,495 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,400 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,819 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 6 ноември октомври, е 60,70 лева за мегаватчас, като поскъпва с над 2 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 59,47 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 60,70 лева за мегаватчас, припомня БТА.