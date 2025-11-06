Европейските борси отчитат спад в търговията преди обед

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат низходящо в предобедната търговия, като инвеститорите реагират на серия смесени финансови резултати на компании на континента, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 99,97 пункта или 0,42 на сто до 23 949,77 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 46,51 пункта или 0,58 на сто до 8027,53 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 4,49 пункта или 0,05 на сто до 9772,59 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 1,8 пункта или 0,19 на сто до 570,82 пункта.