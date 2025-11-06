ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21659755 www.24chasa.bg

Европейските борси отчитат спад в търговията преди обед

1800
Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат низходящо в предобедната търговия, като инвеститорите реагират на серия смесени финансови резултати на компании на континента, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 99,97 пункта или 0,42 на сто до 23 949,77 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 46,51 пункта или 0,58 на сто до 8027,53 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 4,49 пункта или 0,05 на сто до 9772,59 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 1,8 пункта или 0,19 на сто до 570,82 пункта.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание