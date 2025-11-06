"Некспериа": Не можем да гарантираме качеството на чиповете, произведени в Китай след 13 октомври

Производителят на чипове "Нексеприа" (Nexperia) съобщи днес, че очаква скоро да бъде намерено решение на кризата около контрола върху компанията. Тя обаче също така предупреди клиентите си, че не може да гарантира, че продуктите, произведени в Китай след 13 октомври са автентични и отговарят на стандартите за качество, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Съоръженията в други страни работят както обикновено, се допълва в съобщението на компанията.

Правителството на Нидерландия пое контрола над "Некспериа" на 30 септември, а китайското правителство блокира износа на нейни продукти от 4 октомври. Тези действия доведоха до недостиг на чиповете на "Некспериа", които се използват широко в автомобилостроенето.

В изявлението си компанията приветства новината, че съгласно постигнатото между САЩ и Китай споразумение тя няма да бъде обхваната от американските ограничения върху износа за една година. Китай също обяви, че ще позволява износа на продукти на производителя в отделни случаи, на основата на определени критерии.

Китайската компания "Уингтек" (Wingtech), която е собственик на "Некспериа" е обект на ограничения от страна на САЩ, а нейният основател Чжан Сюечжън е бил отстранен от поста си на главен изпълнителен директор на "Некспериа" от холандски съд на 7 октомври, съобщи производителят на полупроводници.

Макар че по-голямата част от чиповете на "Некпериа" се произвеждат в Европа, 70 процента от тях се пакетират и продават на дистрибутори в Китай. Китайският клон на компанията е заявил, че е независим от контрола на Нидерландия и твърди, че разполага с достатъчно запаси, за да снабдява клиентите си до края на 2025 г., и ще търси алтернативни начини за доставка на своите чипове.

Останалите 30 процента от продуктите на "Некспериа" в момента се опаковат и разпространяват от Малайзия и Филипините.