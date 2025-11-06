България и Северна Македония подписаха споразумение за жп връзка по Коридор №8

Споразумение за изграждане на железопътна свързаност между България и Северна Македония подписват днес министрите на транспорта на двете държави. Проектът за изграждане на жп тунел между двете държави е важна част от реализацията на Коридор №8, който трябва да подсигури връзката между Черно море и Адриатика.

Символично, в Гюешево точно в 12 часа, с влак пристигна транспортният министър Гроздан Караджов и подписа споразумението с неговия колега Александър Николоски. Документът предвижда извършване докрай на дейностите по изграждане на жп трасето между България и Република Северна Македония.

Гара Гюешево е последната точка, до която в момента има работещо трасе от българска страна. Предстои да бъде доизградено трасето до тунел, който е с дължина около 2,4 км и се намира — половината на територията на България, половината — на територията на Р. С. Македония.

Александър Николоски увери, че от македонска страна в момента текат ремонтни дейности и върви по график изграждането на трасето.

Министър Караджов каза, че трасето се е забавило с изграждането си повече от 100 години. Преди повече от 100 години е започнало, очаква се обаче да завърши в рамките на до 2 години.

„Това е дълга мечта, това е много желан проект от страна на всички наши сънародници, особено на хората, които тук, когато железницата пристига през 1942 година, всички се надяват, че тя ще продължи. Но от 1942 година — 83 години по-късно — тя си остава дотук, до тази гара. Метри от мястото, където е спрял влакът, линията прекъсва. И ето че днес, след толкова много години, за първи път, повече от век по-късно, ние се събираме, и на нас се падна с колегата Николоски честта да възобновим започнатото", каза министърът на транспорта, цитиран от БНТ.

Очаква се доизграждането на трасето да подпомогне икономическото и финансовото развитие както на региона от българска страна, така и на региона от страна на Северна Македония.

Това е пътят, който двете държави трябва да извървят заедно в посока Западна Европа, каза още министър Гроздан Караджов.