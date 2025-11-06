Гърция се надява на 200 млрд. куб. м природен газ от Йонийско море

На около 200 млрд. кубически метра природен газ се оценяват потенциалните залежи в зоната в Йонийско море, където ще бъде направен първият сондаж за въглеводороди в Гърция през последните 40 години, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.

Споразумението за проучвателните сондажи беше подписано днес в гръцката столица от енергийните компании „ЕксънМобил" (ExxonMobil), „Хеленик енерджи" (HELLENiQ Energy) и „Енерджиън" (Energean) по време на срещата на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество.

В консорциума „ЕксънМобил" държи 60 процента, гръцкото подразделение на „Енерджиън" – 30 процента, а останалите 10 процента са на дъщерното дружество на „Хеленик енерджи" – „Хеленик ъпстрийм – Западна Керкира". Оператор на проучванията ще бъде „Енерджиън", а в случай на потвърдено находище разработването му ще бъде поето от „ЕксънМобил".

Сондажът „Езоп-1" ще проучи наличието на природен газ под морското дъно и ще достигне до дълбочина от 4000 м. Проучването е свързано с възможно находище от около 200 млрд. куб. м природен газ.

Зоната, в която ще бъде направен първият сондаж, е на 30 км западно от остров Корфу (Керкира) и има площ от 2422,1 кв. км. На запад концесията, известна като Блок 2, достига до границите на гръцката изключителна икономическа зона с италианската.

Блок 2 в Йонийско море е най-зрялата концесия за извършването на проучвателни сондажи след обработването на триизмерни сеизмични данни през 2022 г., за да се установи наличието на годно за експлоатация находище на въглеводороди.