Зам.-министър Барбалов: България има потенциал да увеличи износа си за Кувейт

Българският щанд на бизнес изложението беше посетен от министър-председателя на Кувейт

Прилагането на подходящи механизми за насърчаване на търговията и улесняване на достъпа до пазарите може значително да повиши двустранния стокообмен между България и Кувейт.

Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на среща с Н. Пр. г-жа Асеел Сулейман Ал-Саад Ал-Мунаифи, заместник-министър на финансите на Кувейт. Тя се проведе в рамките на посещението на икономическия заместник-министър в Кувейт начело на бизнес делегация, която участва в Деветото издание на Бизнес форума Европейски съюз – Съвет за сътрудничество в Залива.

Барбалов изтъкна, че България има потенциал да увеличи износа си за Кувейт с продукти и услуги в областта на фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, туризма, информационните технологии и изкуствения интелект. „България развива успешно високотехнологични сектори и има амбицията да се утвърди като водеща държава в региона в областта на IT и AI", отбеляза Барбалов.

Като важна стъпка за активизиране на сътрудничеството заместник-министър Барбалов предложи да бъде свикана нова сесия на Смесената комисия за търговско и икономическо сътрудничество, която да очертае конкретни насоки за разширяване на отношенията.

По време на срещата беше обсъдена и възможността за организиране на съвместен бизнес форум, който да събере представители на правителствата и частния сектор от двете страни. Събитието ще предостави отлична платформа за обмен на идеи и представяне на потенциала на българския бизнес пред кувейтски партньори.

От своя страна заместник-министърът на финансите на Кувейт изрази удовлетворение от проведената среща и подчерта, че след известно забавяне на контактите в икономическата сфера настоящите разговори са важна стъпка към възобновяване и активизиране на двустранният диалог. Г-жа Асеел Ал-Мунаифи посочи, че Кувейт проявява интерес към сътрудничество в областите на фармацевтиката, висшето образование, както и към възстановяване на туристическите полети между двете държави.

По време на посещението си заместник-министър Барбалов проведе среща и с Н. Пр. шейх Сауд Салем Абдулазиз Ал-Сабах, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Кувейтския инвестиционен орган (KIA), на която и двете страни изразиха готовност да работят активно за насърчаване на икономическите връзки, инвестициите и търговията, както и за разширяване на контактите между предприемачите от България и Кувейт.

В рамките на Деветия Бизнес форум на Европейски съюз и Съвет за сътрудничество в Залива българският щанд на изложението беше посетен от министър-председателя на Кувейт шейх Ахмед Абдула Ал-Ахмед Ал-Сабах, заместник-министър Барбалов го запозна с потенциала на българската икономика и възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, иновациите и туризма.