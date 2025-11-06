Одобриха заем от Банката за развитие на Съвета на Европа от 250 млн. евро

Парламентът ратифицира на второ четене Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и България, Механизъм за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период. "За“ бяха 128 депутати, 34 - "против", един се въздържа.

Заемът е в размер на 250 млн. евро.

Банката за развитие на Съвета на Европа подпомага усвояването на средствата от фондовете на ЕС чрез предоставяне на структурни програмни заеми, посочва в мотивите си вносителят – Министерският съвет. Това са рамкови заеми, средствата от които постъпват в централния бюджет и са предназначени за осигуряването на необходимите бюджетни средства за покриването на част от националния принос по проектите, изпълнявани по оперативните програми, което дава възможност за освобождаване на бюджетни ресурси и насочването им за изпълнението на други важни бюджетни пера, пише БТА.

Димо Дренчев от "Възраждане“ посочи, че заемът е изключително изгоден, на практика безлихвен. Проблемът е за какво ще бъдат използвани средствата, коментира той. И отбеляза, че всеки ден взимаме заеми. В самото описание на документа е посочено, че парите ще са за интервенция в социалната сфера на страната, допълни депутатът.