Отличията са за „Най-добър луксозен бизнес хотел в България", „Най-добър президентски апартамент в Източна Европа" и двоен приз за ресторант ADOR.

Петзвездният InterContinental Sofia добави поредните престижни отличия към впечатляващата си колекция от международни награди, след като спечели цели четири златни статуетки в тазгодишните издания на World Luxury Hotel Awards и World Luxury Restaurant Awards. Двете официални церемонии по награждаването се проведоха в Барселона и Сингапур, засилвайки глобалното признание за хотела.

Лидер в България и Източна Европа

InterContinental Sofia затвърди водещата си позиция в луксозния сектор у нас, триумфирайки в категорията „Най-добър луксозен бизнес хотел в България“.

Към това значимо постижение InterContinental Sofia прибави и отличната оценка на журито за единствения по рода си президентски апартамент, който се разпростира върху цял етаж с площ от 460 кв. м, като предлага зашеметяваща 360-градусова панорамна гледка към София и Витоша. Той бе удостоен с титлата „Най-добър президентски апартамент в Източна Европа“. Наградата подчертава ангажимента на хотела към иновации и безупречно гостоприемство на върха на лукса.

Абсолютна победа и за ресторант ADOR

Отличното представяне на InterContinental Sofia бе допълнено и от безапелационния успех на неговия ресторант ADOR. Емблематичното заведение в столицата, което привлича гостите на хотела и любителите на изисканата кухня, триумфира с две ключови отличия - грабна приза за „Най-добър луксозен хотелски ресторант в България“ и бе признат за „Най-добра европейска кухня в Източна Европа“.

Стратегия за успех

„Тези четири златни награди са двойно признание, което потвърждава нашата стратегия. Първо, отново затвърждаваме позицията си на абсолютен лидер в България, печелейки приза за „Най-добър луксозен бизнес хотел“. Второ, чрез отличията за нашия президентски апартамент и за ресторант ADOR доказваме, че поставяме стандарти за лукс и иновации в целия регион на Източна Европа. Това е атестат за ангажимента на целия ни екип да предоставя несравнимо хотелско и гурме изживяване“, коментира генералният мениджър на InterContinental Sofia Абубак Ену.

Признание от обективни конкурси

World Luxury Hotel Awards (създадени през 2006 г.) и World Luxury Restaurant Awards (създадени през 2015 г.) оценяват върховите постижения в индустрията на луксозното хотелиерство и ресторантьорство. Тяхната тежест се определя от уникалния процес на гласуване, при който ежегодно участват над 300 000 международни туристи и над 100 000 ценители на кулинарното изкуство. Международното признание се базира на вота както на гости, така и на експерти от туристическия бранш. Хотелите и ресторантите се състезават в различни категории, представящи техните уникални предимства, което утвърждава наградите като едни от най-престижните и обективни в глобалната индустрия.

Петзвездният InterContinental Sofia e част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – водеща компания в хотелиерската индустрия с повече от 6000 хотела в над 100 страни. Хотелът в центъра на столицата е собственост на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп”.