"Райнметал" отчита рекордни приходи

Германският оръжеен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) отчете ръст на приходите с 20 процента до около 7,5 милиарда евро за първите девет месеца на 2025 година, съобщи компанията, цитирана от ДПА. Оперативната печалба за периода се е увеличила с 18 процента до 835 милиона евро.

Въпреки положителните резултати темпът на постъпване на нови поръчки се забавя, като основната причина е по-късното приемане на федералния бюджет на Германия. Общият портфейл от поръчки на концерна обаче вече достига рекордните 64 милиарда евро.

В гражданския сегмент, свързан с автомобилната индустрия, "Райнметал" отчита спад на приходите и печалбата. Компанията планира да се раздели с това направление, което е обявено за продажба.

"Развиваме се стабилно и с устойчив растеж сме на прав път да постигнем нашите амбициозни цели за годината", заяви главният изпълнителен директор на концерна Армин Папергер. По думите му са създадени всички предпоставки за силно четвърто тримесечие, като се очакват нови значителни поръчки от германската армия през следващите месеци.

Концернът залага и на съюзи с други оръжейни компании, за да се справи с бума. Заедно с италианската "Леонардо" (Leonardo) компанията от Дюселдорф планира да произвежда танкове в съвместно предприятие, като първата голяма поръчка беше обявена вчера.

Освен това германската компания води и изключителни преговори с италианския си конкурент за поглъщането на бизнеса му за военни камиони на "Ивеко" (Iveco). Сделката се оценява на 1,7 млрд. евро. До март трябва да има яснота по този въпрос, заяви Папергер. Освен това "Райнметал" си сътрудничи с американския гигант "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) и заедно с него произвежда части за самолети във Веце, Северен Рейн-Вестфалия. В процес на разработка е и съвместното производство на ракети.

"Райнметал" продължава активно да разширява производството на боеприпаси и отбранителна техника. Компанията изгражда нови мощности в Дюселдорф и планира от 2027 г. да произвежда около 1,5 милиона артилерийски снаряда годишно, пише БТА.

В края на август концернът откри нова фабрика в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, която при пълно натоварване ще бъде най-голямото производствено съоръжение за муниции в Европа. В откриването на съоръжението участие взе и българският президент Румен Радев, а същата седмица стана ясно, че "Райнметал" ще участва в строителството на два завода в България. Единият ще бъде за производство на барут, а другият – за снаряди, като инвестицията е за общо над 1 млрд. евро. Началото на проекта бе дадено в края на октомври на церемония в София.

Германският концерн разширява дейността си и в корабостроенето, като ще придобие военния отдел на базирания в Бремен концерн "Люрсен" (Lürssen). "С проектите, които развиваме, в бъдеще ще бъдем значим участник във всички основни направления – на сушата, във водата, във въздуха и дори в космоса", заяви главният изпълнителен директор Армин Папергер.

"Ще се превърнем в световен лидер в областта на въоръженията, не на последно място благодарение на планираното придобиване на Ен Фау Ел (NVL) - морския бизнес на "Люрсен", допълни той.

Руската инвазия в Украйна предизвика рязък подем в западната отбранителна индустрия и увеличени поръчки за въоръжаване на националните армии. От началото на конфликта "Райнметал" е сред основните доставчици на боеприпаси и бойни машини за страните от НАТО.