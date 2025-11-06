Уолстрийт откри с понижения

Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха търговията днес с понижения, докато инвеститорите оценяват поредица от корпоративни отчети и смесени икономически показатели, а несигурността около митата и високите пазарни оценки продължава да влияе върху нагласите на пазарите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При откриването промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи с 55,9 пункта, или с 0,12 процента, до 47 255,12 пункта. Широкият индекс S&P 500 спадна с 8,7 пункта (0,13 на сто) до 6787,59 пункта, а технологичният индекс Nasdaq Composite се понижи с 38,5 пункта (0,16 на сто) до 23 461,29 пункта.

Според изследване на компанията "Чалънджър, Грей енд Крисмас" (Challenger, Gray & Christmas) броят на съкращенията на работни места в САЩ през октомври е достигнал 153 074 – ръст от 183 процента спрямо септември и 175 процента на годишна база. Това е най-високото ниво за октомври от 22 години насам, като 2025 г. вече е най-тежката година за съкращения от 2009 г.

Акциите на "Енвидиа" (Nvidia) отбелязаха леко поскъпване, докато тези на "Куалком" (Qualcomm) поевтиняха с над 2 процента въпреки по-добрите от очакваните тримесечни резултати.

Инвеститорите насочиха вниманието си и към делото във Върховния съд на САЩ, където съдиите изразиха съмнение относно законността на въведените мита върху вноса. Евентуално решение срещу търговската политика на администрацията на президента Доналд Тръмп би могло да доведе до отмяна на част от тарифите и до ново повишение на пазарните индекси.

Акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект, също започнаха да се възстановяват след временен спад, предизвикан от опасения за завишени оценки. Компанията "Адвансд Майкро Девисис" (Advanced Micro Devices) затвори с над 2 процента ръст в сряда, след като отчете по-добри от очакванoтo резултати за третото тримесечие. Това повиши и акциите на други компании от сектора – на "Броудком" (Broadcom) и "Майкрон Текнолъджи" (Micron Technology), които поскъпнаха съответно с 2 и 9 процента.

По думите на Шърл Пени от инвестиционната компания "Дайнасти Файненшъл Партнърс" (Dynasty Financial Partners) "пазарът все още е в ранен етап от суперцикъла на изкуствения интелект, като капиталовите разходи ще продължат да нарастват - не само при технологичните гиганти, но и сред големите финансови институции".