Компромис за бюджета – не пипат осигуровки, ако всички ги плащат – включително и чиновници (Обзор)

Първата среща между бизнеса и финансите обаче завърши без конкретни договорки

Възможен компромис за бюджета догодина - правителството няма да вдига осигуровките с 2%, ако бизнесът гарантира, че всички работодатели ще ги плащат съвестно и изцяло. Тази идея е била обсъждана в четвъртък на среща между екипа на финансовата министърка Теменужка Петкова и представители на работодателските организации.

На нея станало ясно, че отстъпка от предложеното вдигане с 2% на вноските за пенсия може да бъде преразгледано, но при условие, че фирмите няма да правят опити да укриват реалните дължими суми към хазната.

Представителите на КРИБ, на АИКБ, БСК и БТПП обаче заявили, че техните членове не укриват плащания, но не могат да гарантират за всички компании в България. Но в плащането на осигуровки можело да бъдат включени и хората от държавната администрация. Техните доходи в момента се се облагат само с 10%, а осигуровките им са за сметка на държавата.

След срещата работодателите заявиха, че

диалогът с правителството е възстановен,

но тепърва ще се обсъждат детайли по предложените мерки в бюджета. Надяваме се да намерим начин да премахнем част от големите проблеми за нас - предложения ръста на осигуровките за фонд “Пенсии” с 2% и вдигането на данъка върху дивидентите от 5 на 10%.

За срещата във финансовото министерство стана ясно от пост на Бойко Борисов във фейсбук. Лидерът на ГЕРБ обяви, че

проектът за бюджет за 2026 г. и неговото отражение

върху бизнеса са били във фокуса на срещата между представители на правителството и работодателските организации.

“В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации”, допълни Борисов. Обсъдени били предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за бизнеса. Разговорите продължили в Министерството на финансите с участието и на други институции.

В сряда бизнесът отложи разглеждането на проектобюджета за следващата година, като бойкотира тристранката. По план правителството трябваше да ги гласува на заседанието си, но заради отказа на работодателите отложи точката.

“Няма никакъв смисъл да сме печат на бюджет, който е неадекватен и вреден за страната ни. В него няма нито една реформа. Това хеликоптерно раздаване на пари трябва да спре. За нас бюджетната процедура не се спазва и ние няма да участваме в НСТС”, каза председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели Румен Радев. И обясни, че отказът им от участие не означава, че правителството не може да вкара бюджета за обсъждане в Народното събрание.

Бизнесът не е съгласен с минималната заплата от 620,20 евро. За тях е проблем и ръстът на максималния осигурителен доход от 2352 евро, който е 11%, а в същото време запазването на тавана на пенсиите. Те отбелязват и че в

администрацията не е направена нито една реформа,

притеснявало ги и предложението за задължителното ползване на одобрен от НАП софтуер за отчитане на оборотите в търговските обекти.

Финансовата министърка Теменужка Петкова и нейният заместник Кирил Ананиев не са били отстъпчиви към исканията на работодателите, твърдят присъствали на срещата.

“ДПС - Ново начало” подкретя бюджета и мерките, предложени в него, стана ясно в четвъртък.

“Всичко, което съм поискал за хората, е там

Исках да се запазят заплатите на полицаи, военни, на всички, които увеличихме - всичко е запазено. Капиталовата програма за общините тръгва и през ББР. Аз казах, че това правителство ще го подкрепям заради хората. Всичко е вътре и се случва”, коментира пък Делян Пеевски параметрите на държавните пари за следващата година. Лидерът на “ДПС - Ново начало” допълни, че подкрепят бюджета, а минимално увеличение на осигурителната вноска се налагало заради развитието на икономиката и процесите в Европа.

“17 години България има най-ниската данъчна тежест по отношение на преките данъци и най-ниската осигурителна. 17 г. ние подпомагаме бизнеса и създаваме такава среда, в която да се развива”, коментира и Йордан Цонев - депутат от “ДПС - Ново начало”. И допълни, че партията на този етап не подкрепя отмяната на плоския данък.

Той се обърна към работодателските организации и припомни, че за последните няколко години

бизнесът е получил 6,5 млрд. лева само за енергийни помощи

“Идва време малко да се затегнат задълженията на бизнеса към държавата. 2% повишаване на осигурителната тежест се прави, защото пенсионната система е тежко дебалансирана. Бяхме задължени да увеличим пенсиите заради инфлацията и всичко, което се случи след пандемията. Нали не си представяте, че със средна пенсия 300 лева един човек може да се издържа. Трябва да поддържаме доходите на хората, защото условията на живот са много по-скъпи и тежки”, допълни Цонев.