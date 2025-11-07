"Гънвор" се отказа да купува "Лукойл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарската компания "Гънвор" заяви, че оттегля офертата си да купи международните активи на руската петролна компания "Лукойл", съобщи "Политико". Това се случи, след като САЩ декларираха, че "никога няма да одобрим сделката".

„Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че войната трябва да приключи незабавно", написаха от Министерството на финансите на САЩ в X. „Докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл "Гънвор" никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби".

Говорителят на швейцарската компания Сет Пиетрас заяви, че изявлението е "фундаментално погрешно и невярно".

"В същото време "Гънвор" оттегля офертата си за закупуването на международните активи на "Лукойл", каза още Пиетрас.

Миналата седмица руската петролна компания заяви, че продава международните си активи, след като САЩ обявиха санкции за "Лукойл" и "Роснефт". Това трябваше да се случи, след като финансовото министерство на САЩ одобри сделката.

В Европа холдингът „Лукойл" притежава две рафинерии в България и Румъния, 45% дял в холандско предприятие за преработка на горива и около 2000 бензиностанции.

„Гънвор" е основана през 2000 г. от шведския милиардер Торбьорн Торнквист и Генадий Тимченко, един от най-близките съюзници на Путин, и някога е била най-големият износител на московски петрол в световен мащаб.

"Гънвор" винаги е била прозрачна за собствеността и бизнеса си и от повече от десетилетие се дистанцира от търговията с Русия, продава руските си активи и публично осъжда войната в Украйна", заяви Пиетрас.