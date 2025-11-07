Николай Вълканов: Проверките на КЗП и НАП показват, че не се спекулира с цените

На финален етап сме в подготовката за въвеждане на еврото. Най-голямото предизвикателство са монетите, защото те са обемни, тежки, трудни за съхранение и транспорт. Призовавам и гражданите по време на двойното обозначение да не отиват във веригите с един буркан монети, с които да се разплащат.

Това каза в тв ефира изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

По думите му наложеният контрол от Комисията за защита на потребителите и Националната агенция по приходите за спекула до този момент показва, че не се злоупотребява с цените.

Той даде и две препоръки, които пряко касаят сектор "Търговия" на дребно, свързани с бюджета.

"Виждаме две предложения за промени с добри намерения за изсветляване на икономиката, но поставят нормалния ритъм на работата в началото на годината под заплаха. За едното вече доста се говори - така наречения софтуер за продажби в търговските обекти. По принцип големите вериги нямат проблем с изкривени обороти, всеки касов апарат е свързан с данъчните. По-скоро за да се постигне уеднаквяване с изискванията на НАП, това ще е много труден, дълъг процес и ще трябва доста време да се отдели, ако се тръгне в тази посока", каза Вълканов.

"Другото е, че в сегашния вариант в Закона за ДДС има изключения точно за такива интегрирани системи, които сега ще отпаднат, което няма логика и смисъл. Това означава, че компании с интегрирани системи, със свързаност към НАП, няма нужда да използват такъв софтуер", обясни още той.

Бизнесът ще бъде натоварен с ненужни разходи и чрез режима за декларирането на стоките с висок фискален риск, където вече има 600 стоки. "В момента обаче се подготвя ново изискване за търговците и то е да осигурят свързаност на самите камиони с специално приложение на НАП, които да следи в реално време движението на камионите. Това е допълнително натоварване към бизнеса", каза още Вълканов.