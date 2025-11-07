Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Богатството му вече се оценява на 473 милиарда долара

Акционерите на "Тесла" одобриха в четвъртък пакет от възнаграждения и той може да превърне главния изпълнителен директор Илон Мъск, който вече е най-богатият човек в света, в първият трилионер.

"Тесла" обяви, че повече от 75% от акционерите са гласували в подкрепа на пакета за възнаграждения по време на годишното събрание на компанията.

Публиката на събранието избухна в овации и скандирания, когато бяха обявени резултатите. Мъск благодари на акционерите и борда на "Тесла" скоро след това. „Много го оценявам", каза той.

Мъск не получава заплата, но одобреното възнаграждение е под формата на безвъзмездно предоставяне на акции, което ще му донесе до 423,7 милиона допълнително през следващите 10 години.

Тези акции могат да струват около 1 трилион долара, ако компанията достигне пазарна капитализация от 8,5 трилиона долара, необходима, за да може Мъск да се класира за пълното потенциално възнаграждение. Освен това "Тесла" трябва да постигне редица оперативни или финансови цели, за да може той да получи пълния брой акции, които ще бъдат разпределени в 12 равни части, пише Си Ен Ен.

Получаването на всички акции, налични по този пакет през следващите 10 години, би било равносилно на печалба от 275 милиона долара на ден, което би засенчило всеки друг пакет за възнаграждение на изпълнителен директор в историята.

За да достигне "Тесла" необходимата пазарна стойност от 8,5 трилиона долара, акциите трябва да скочат с 466% от днешната им цена. Това е с около 70% повече от най-ценната компания в света, Nvidia, която миналата седмица достигна рекордна пазарна капитализация от 5 трилиона долара.

Богатството на Мъск вече се оценява на 473 милиарда долара според "Блумбърг".

Гласуването за отхвърляне на пакета за възнаграждения в четвъртък можеше да означава напускането му от поста на главен изпълнителен директор на "Тесла". Съветът на директорите на "Тесла" заяви в документа, че Мъск е повдигнал възможността да напусне компанията, ако не получи гаранции за контрол, които пакетът за възнаграждения може да му предостави.

Въпреки това, компанията преживя трудна година. Продажбите и печалбите се сринаха през първата половина на годината, а "Тесла" е изправена пред потенциални загуби в размер на милиарди долари поради намалената подкрепа на американското правителство за електромобилите.

Но Мъск и ръководството на "Тесла" отхвърлят тези проблеми, като заявяват, че компанията пренасочва фокуса си от просто продажба на електромобили към продажба на самоуправляващи се автомобили, включително флотилия от „роботаксита", както и хуманоидни роботи.

В изказването си пред акционерите Мъск говори повече за роботите, които все още не са пуснати в продажба, отколкото за автомобилите на компанията. Повечето от споменаванията му за автомобилите бяха свързани с т.нар. пълно автономно шофиране (FSD) – функция за подпомагане на водача, която все още изисква от него да бъде бдителен и готов да поеме контрола над автомобила.

Но Мъск заяви, че роботите ще бъдат по-големи от автомобилния бизнес на компанията - или дори от всеки друг бизнес.

„Мисля, че това ще бъде най-големият продукт на всички времена", каза той. „По-голям от мобилните телефони, по-голям от всичко друго. Мисля, че начинът да си го представим е, че всеки човек на Земята ще иска да има свой личен R2D2 или C3PO."

Той дори предсказа, че роботите на "Тесла" могат да заменят хирурзите, да доведат до края на глобалната бедност и да преобразуват глобалния икономически ред. Той твърди, че те могат да се произвеждат за 20 000 долара всеки, което ще позволи на компанията да ги продава на цена, близка до тази на автомобил.

Все пак тези продукти и концепции все още са в процес на разработка и не са пуснати в продажба. Това означава, че дори и с приемането на пакета за заплащане, не е сигурно, че Мъск някога ще види някой от потенциалните си стотици милиони акции. Той ще трябва да разреши настоящите проблеми на компанията и след това да изпълни големите обещания, които е дал за бъдещето.

Мъск настоява, че се нуждае от допълнителните акции, за да има по-голям контрол над компанията, а не защото иска да забогатее още повече.

„Не искам тези пари, за да отида да ги харча", каза Мъск по време на разговор с инвеститори миналия месец. „Трябва да има достатъчно контрол върху гласуването, за да ми даде силно влияние – но не толкова, че да не мога да бъда уволнен, ако полудея."