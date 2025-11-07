ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион на България блести във Франци...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21666936 www.24chasa.bg

Спешно разрешават на държавата да продаде "Нефтохим", след като пропадна сделката на "Лукойл"

2780
Особеният управител ще може да продава активите на "Лукойл".

Държавата чрез назначен от нея особен управител ще може да продаде нефтената рафинерия в Бургас или части от нея. А парите ще се съхраняват в специална сметка на Министерството на финансите.

Тези промени в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са внесени спешно тази сутрин в Народното събрание. Вносители на проекта са депутатите Делян Добрев от ГЕРБ, Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало, Павела Митева от ИТН и Иван Ибришимов от БСП. Очакванията са промените в закона да бъдат разгледани спешно вероятно още днес.

С промените в закона се дава възможност особен управител да бъде назначен и в търговец на дребно с горива и нефтопродукти. Това ще позволи на държавата да се разпорежда и с бизнеса с бензиностанции на "Лукойл".

Промените се внасят часове, след като компанията "Гънвор" обяви, че се отказва от покупката на всички чуждестранни активи на "Лукойл". Отказът дойде, след като САЩ обявиха, че фирмата е марионетка на Русия и санкциите няма да бъдат свалени, преди Владимир Путин да се откаже от войната си срещу Украйна.

Назначаването на особен управител, който спешно да поеме управлението на активите на "Лукойл" в България, остана единственият вариант пред правителството, за да опита да извади българския бизнес на руския петролен конгломерат от санкциите на Доналд Тръмп. Подобен ход предприе още в началото на войната в Украйна Германия с активите на "Роснефт" на нейна територия.

Промените в закона, предлагани спешно от управляващите, предвиждат и възможността правителството да избере само един особен управител за активите на "Лукойл". В досега действащия закон, приет през 2023 г., се предвиждаше компанията да бъде поета от триумвират.

Особеният управител ще може да продава активите на "Лукойл".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)