Спешно разрешават на държавата да продаде "Нефтохим", след като пропадна сделката на "Лукойл"

Държавата чрез назначен от нея особен управител ще може да продаде нефтената рафинерия в Бургас или части от нея. А парите ще се съхраняват в специална сметка на Министерството на финансите.

Тези промени в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са внесени спешно тази сутрин в Народното събрание. Вносители на проекта са депутатите Делян Добрев от ГЕРБ, Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало, Павела Митева от ИТН и Иван Ибришимов от БСП. Очакванията са промените в закона да бъдат разгледани спешно вероятно още днес.

С промените в закона се дава възможност особен управител да бъде назначен и в търговец на дребно с горива и нефтопродукти. Това ще позволи на държавата да се разпорежда и с бизнеса с бензиностанции на "Лукойл".

Промените се внасят часове, след като компанията "Гънвор" обяви, че се отказва от покупката на всички чуждестранни активи на "Лукойл". Отказът дойде, след като САЩ обявиха, че фирмата е марионетка на Русия и санкциите няма да бъдат свалени, преди Владимир Путин да се откаже от войната си срещу Украйна.

Назначаването на особен управител, който спешно да поеме управлението на активите на "Лукойл" в България, остана единственият вариант пред правителството, за да опита да извади българския бизнес на руския петролен конгломерат от санкциите на Доналд Тръмп. Подобен ход предприе още в началото на войната в Украйна Германия с активите на "Роснефт" на нейна територия.

Промените в закона, предлагани спешно от управляващите, предвиждат и възможността правителството да избере само един особен управител за активите на "Лукойл". В досега действащия закон, приет през 2023 г., се предвиждаше компанията да бъде поета от триумвират.