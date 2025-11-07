Окончателно: Особеният управител ще може да се разпорежда с имуществото на "Лукойл"

Действия му са необжалваеми и не подлежат нито на административен, нито на съдебен контрол

Държавата да може да назначи особен търговски управител, който ще упражнява правата на акционера в руската рафинерия "Нефтохим" в Бургас. Тези промени в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приеха депутатите в парламента след тричасов дебат. Вносители са Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев и Иван Ибришимов - народни представители от ГЕРБ-СДС и ДПС-НН. По предложение на Станислав Анастасов законопроектът беше приет директно на второ четене.

Опозицията обаче се ядоса, тъй като преди да влезне в зала проектозаконът беше гласуван в извънредно свикана енергийна комисия, чието заседание продължи едва 30 секунди. Когато те отишли до залата на комисията в посочения час, установили, че управляващото мнозинство вече е приело промените без тях, тъй като часът бил изместен за по-рано от утвърдения.

С промените в закона се дава възможност особен управител да бъде назначен и в търговец на дребно с горива и нефтопродукти. Това ще позволи на държавата да се разпорежда и с бизнеса с бензиностанции на "Лукойл". По този начин нито мениджмънта, нито руските собственици ще могат да се разпореждат с активите на българска територия. Ако държавата реши да продава, ще се мине през оценка, а парите ще отидат в специална банкова сметка на Министерство на финансите в Българската банка за развитие. Те ще бъдат преведени на "Лукойл", след като се вдигнат американските санкции. Това обаче е крайната опция и вероятно руската страна също търси спешно решение за потенциален нов собственик на своите активи не само в България.

Промените се внасят часове, след като компанията "Гънвор" обяви, че се отказва от покупката на всички чуждестранни активи на "Лукойл". Отказът дойде, след като САЩ обявиха, че фирмата е марионетка на Русия и санкциите няма да бъдат свалени, преди Владимир Путин да се откаже от войната си срещу Украйна.

Назначаването на особен управител, който спешно да поеме управлението на активите на "Лукойл" в България, остана единственият вариант пред правителството, за да опита да извади българския бизнес на руския петролен конгломерат от санкциите на Доналд Тръмп. Подобен ход предприе още в началото на войната в Украйна Германия с активите на "Роснефт" на нейна територия.

Промените в закона, предлагани спешно от управляващите, предвиждат и възможността правителството да избере само един особен управител за активите на "Лукойл". В досега действащия закон, приет през 2023 г., се предвиждаше компанията да бъде поета от триумвират.

"Обявеното от Доналд Тръмп, че "Гънвор" е марионетка на Русия, ни постави в ситуация да действаме бързо, колеги. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията да продължи да оперира. Затова всеки, който се опитва да бави този законопроект е много ясно, че работи затова рафинерията да спре да работи. Разбира се има запас от горива, правителството е взело необходимите мерки, но но можем да си позволим този стратегически български актив да спре да работи", обясни Станислав Анастасов от ДПС-НН от имено на вносителите. По думите му законопроектът е написан по немския модел.

От ПП-ДБ обаче се ядосаха, че комисията по енергетика заседавала едва 30 секунди и то преди обявения начален час. Всичко това се случва извънредно, без информация от властта, без премиера, без икономическия министър да е тук. Да дойде премиера, икономическия министър, на енергетиката и да обяснят какво се случва", призова Йордан Иванов и поиска 30-минутна почивка, за да може изпълнителната власт да се придвижи до парламента, но това така и не се случи.

"Законопроектът е несъвместим с правовия ред. Когато по каквото и да е причина изпълнителната и законодателната власт изолират съдебната, то тогава преминаваме към открита диктатура", възмути се Васил Стефанов от ПП-ДБ.

"Вие, които сте се подписали, аз не знам дали сте били с всичкия си, когато сте се подписали под този законопроект. Дълбоко се съмнявам, че си давате реална сметка за какво става въпрос. Параграф 6 (особеният управител да продава активите на рафинерията) няма нищо общо с немското предложение. Затова вие имате опит, направихте го с КТБ преди 11 години. Предлагам ви да вземете почивка, да отиде да го обмислите пак това, което правите. МЕЧ е пробългарска партия и винаги ще защитава българския интерес. Ние бяхме инициатори "Лукойл" да стане държавна, но не и по този начин, това сякаш дивашките републики да го вършат. Хвърляте ни на кучетата, ще има огромни последствия не само от Русия, а от целия ЕС и в световен мащаб", каза Красимир Манов от МЕЧ.

"Само от ДПС-НН обясняват колко е полезно това предложение, БСП мълчат, ИТН и ГЕРБ и те, няма кой да защитава тези идеи, защото знаят, че това не е спасяване от криза, а Пеевски да си вземе рафинерията. Големият въпрос обаче е какво правим на 22 ноември? Това кой проблем ще реши? Нямате никакъв план", разгневи се Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

"Разбирам, че сте нов лидер на ДБ и се опитвате да сте много активен политически и да говорите много, но понякога това е във ваш ущърб. Много ще се срамувате когато разбере, че текстовете са изпратени и на ОФАК, и от Белият дом са казали, че тези текстове се приемат. Те не са нищо по различно от немския модел, като само е допълнено, че е особения управител може да се разпорежда със собствеността", излезе да обясни от трибуната Делян Добрев.

Ивайло Мирчев обаче контрира Добрев и го попита, ако това било така защо никой от изпълнителната власт не е дошъл да обясни това в парламента. Лидерът на "Да, България" още веднъж повтори, че управляващите нямат план и били в паника.

"Слушам аргументите, от седмица и половина всякакви хора от опозицията се упражняват върху това какви решения трябва да вземе или да не вземе управляващото малцинство. Главните упреци бяха, че не сме взимали решенията за "Лукойл" навреме, сега ни упреквате, че бързаме. Решението е своевременно. Другият упрек е, че това решение не е било съгласувано. Съгласувано с кого? С вас ли, или с Русия? Съгласували сме го с американските власти и европейските ни партньори, така както трябва да бъде. Онзи ден бях на среща в Министерството на енергетиката, на която присъстваха и ресорният министър, и министърът на правосъдието. Имаме време до 21 ноември да вземем решение и това решение е одобрено от американските ни партньори", обясни председателят на енергийната комисия Павела Митова.

Дебатите по законопроекта трудно преминаха по същество, тъй като опозицията искаше непрестанни почивки по 30 минути. Председателстващият заседанието в момента Костадин Ангелов обаче даваше само по 15. От "Възраждане" дори поискаха да се включат камерите на БНТ и микрофоните на БНР, но не се прие.