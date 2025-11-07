КМГ: Вносът и износът на стоки в Китай отбелязаха стабилен ръст през първите десет месеца на годината

На 7 ноември Главното управление на митниците публикува данни, че вносът и износът на стоки в Китай са отбелязали стабилен ръст през първите десет месеца на тази година, с обща стойност от 37,31 трилиона юана, което представлява годишен ръст от 3,6%. Търговията с държавите, участващи в инициативата „Един пояс, един път", възлиза на стойност 19,28 трилиона юана, което е с 5,9% повече в сравнение със същия период на миналата година и представлява 51,7% от общата стойност на външната търговия на Китай. Частните предприятия са отчели внос и износ на стойност 21,28 трилиона юана, което представлява увеличение от 7,2% на годишна база. През октомври външната търговия на Китай е достигнала 3,7 трилиона юана, от които 2,17 трилиона юана са износ, а 1,53 трилиона юана внос.