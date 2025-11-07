ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно: Особеният управител ще може да се раз...

КМГ: Конференция обсъди задълбочаването на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и Европа

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Близо 8000 китайски и чуждестранни гости обсъдиха задълбочаването на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и Европа по време на конференция на китайските и европейските предприемачи, която е част от 8-ото Международно изложение за внос в Китай.

На събитието бе публикуван „Годишният доклад на бизнес алианса на китайските и европейските предприятия през 2025 г.", а предприятия от двете страни сключиха множество споразумения за сътрудничество в областта на производството, електронните технологии и други области.

Зам.-председателят на Търговската камара на ЕС в Китай и председател на нейния клон в Шанхай Карло Д'Андреа заяви, че Международното изложение за внос в Китай дава ясен сигнал за устойчивото отваряне на страната. Относно т. нар. „заплахи от Китай" от някои чуждестранни политици и медии, Карло Д'Андреа счита, че общата траектория на взаимна изгода между Китай и Европа остава недвусмислена и призова повече европейци да посетят Китай, за да почувстват откритостта и гостоприемството му. „По време на моите младежки години поколението на родителите ми преследваше „американската мечта". Но през годините, в които живея в Китай, аз преживях „китайската мечта", допълни Карло Д'Андреа.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

