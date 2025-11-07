ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турският външен министър: Противоминната група с Б...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

КМГ: Китайски учени откриха биоминерализация на редкоземни елементи в папрати

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени за първи път откриха биоминерализация на редкоземни елементи в папрати – пробив, който може да проправи пътя за по-чист и по-устойчив метод за извличане на редкоземни елементи, съобщи „Global Times".

Изследователският екип, ръководен от Джу Дзиенси от Института по геохимия в Гуанджоу към Китайската академия на науките, постигна този важен успех чрез фитомининга – екологична техника, която използва хиперакумулаторни растения за извличане на метали от почвата, предлагайки потенциално решение на екологичните предизвикателства, свързани с традиционния добив на редкоземни елементи.

Тези елементи, известни като „витамините на индустрията", са незаменими стратегически ресурси за високотехнологични области като изкуствен интелект, нови енергийни източници и национална отбрана, но тяхното извличане е изправено пред екологични и геополитически предизвикателства.

Учените откриха, че ядливият папратов вид Blechnum orientale съдържа висока концентрация на редкоземни елементи. Това е първото откритие на феномена на биологична минерализация на редкоземни елементи в естествени растения. Обикновено минералите се образуват чрез геоложки процеси като магматична или хидротермална активност, които изискват по-високи температури.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

