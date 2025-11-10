Когато говорим за успешни примери в земеделието, няма как да не споменем нидерландския модел който нареди тази страна сред най-големите износители на селскостопанска продукция в света. Много фактори, като ограничения земен ресурс и неблагоприятните климатични условия, не успяха да попречат на забележителните постижения на холандското земеделие. Ако търсим разковничето на този успех, то първо трябва да посочим изключителната финансова подкрепа на държавата в науката за разработка на иновативни решения и стратегии. Днес тези резултати са налице.

Хубаво е да се поучим от успешните примери, но още по-хубаво е да развием нашия, български модел, който да отговаря на специфичните за България условия – географски, климатични, икономически и т.н.

В България земеделието е традиционен отрасъл и, докато в миналото то е давало поминък на много семейства, сега моделът е променен. Отглеждат се ограничен брой култури на големи площи от по-малък брой фермери. Но като цяло светът е изправен пред значителни геополитически, икономически, и климатични предизвикателства, които налагат търсене на по-устойчиви агро-икономически модели.

За тази цел проектът „Bombyx mori като иновативен фактор в земеделието на България", финансиран по Стратегическия план за развитие на селските райони 2023-2027 по линия на ЕС, ще търси решения за създаване на устойчив агро-икономически модел за най-бедните райони (Видин, Монтана, Враца) в България, където на някои места процентът на безработни хора достига до 50%.

Първата цел

на проекта е да се създадат предпоставки за възобновяване на бубарството в България. То датира от средните векове и в основата му е отглеждането на копринената буба (Bombyx mori). В миналото този отрасъл е играел значима роля в икономиката на България, като например през периода 1923-1929 между 70-80 хиляди човека са отглеждали копринената буба. Между 1950-1990 г. държавата активно е подпомагала този отрасъл, както с изграждане на материална база за преработка на пашкули така и с осигуряване на помощ за бубопроизводителите. След 1990 година обаче този отрасъл запада, като в момента практически се извършват само дейности за опазване на генофонда.

При липсваща инфраструктура за преработка на пашкули и свилоточене, проектът ще търси решения за

намиране на нова приложимост на продуктите

от копринената буба, което е втората главна цел

Доскоро какавидите на копринената буба бяха отпадъчен материал след събиране на коприната. Какавидите обаче имат отличен хранителен профил (Фигура 1).

Фигура 2. Биологогичен потенциал и приложение на продукти от копринената буба

Те са богати на есенциални мастни киселини (α-линоленова киселина + линолова киселина), витамини (токофероли, рибофлавин, тиамин, аскорбинова киселина, фолиева киселина) и минерали (калций, фосфор), с отличен аминокиселинен профил, близък до този на рибното брашно. Положителните ефекти от включването на брашно от какавиди във фуража на птици са документирани от множество научни изследвания. Затова и разработването на специфични хранителни стратегии ще е на фокуса на проекта.

През последните години многобройни изследвания демонстрираха биологичния потенциал на копринената буба (Фигура 2).

Ларвите и какавидите имат голям набор от биологично активни вещества с антибиотично, антиоксидантно, имуностимулиращо действие. От друга страна копринения пашкул и по точно неговите структурни протеини - фиброин и серицин демонстрираха антиоксидантни, противоракови, антидиабетни, и др. свойства. Фиброин и серицин са в основата на множество биоматериали, използвани в биоинженерството, включително и система за контролирано усвояване на лекарства.

Копринената буба е природен дар, който освен с коприна ни е дарила с голям набор от биологично активни вещества които ще играят все по-голяма роля за разрешаване на глобални здравни проблеми, като например антибиотичната резистентност, за която се прогнозира към 2050 г. да бъде най-съществения фактор за висока смъртност при хората.

Може ли да разработим този модел, който ще е нашият, български модел? Можем. Но първите стъпки са най-трудните, защото всяко ново нещо трябва да преодолее доза скептицизъм, доза песимизъм и, разбира се, набиране на достатъчна финансова подкрепа.

В момента тече първа фаза на проекта – сформиране на оперативна група.

Каним за дискусия всички заинтересовани страни и потенциални партньори. За контакт д-р Аделина Петрова, ръководител на проекта - [email protected]

Проект 070225/801644/113746/92993

„Bombyx mori (Бомбикс мори) като иновативен фактор в земеделието на България.: Процедура „Сформиране на оперативни групи (първа стъпка)" по интервенция II.Ж.1. „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации"

Партньори:

1. Цонка Райко ЕООД – водещ партньор;

2. Научен център по бубарство – Враца,

3. Съвместен Геномен Център – консултант

4. Агробиоинститут;

5. „Яйца и птици" АД;

6. ЗП Милен Стоянов





