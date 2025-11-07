„Фантастико“ празнува 34-тия си рожден ден с много изненади за клиентите на компанията.

Преди 34 години семейство Николови постави началото на компания, която е основана на доверие, уважение и отговорност. Това са основите, върху които продължаваме да растем и днес. Благодарение на нашия сплотен екип и стремежа ни към развитие, днес не просто празнуваме годишнина, а утвърждаваме пътя си напред. „Гордея се с всички колеги, които стоят зад всяко постижение през годините“, казва Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико груп“.

Тази седмица „Фантастико“ отбелязва празника с над 800 продукта на промоция, от които 280 „2 на цената на 1“, които клиентите могат да открият и в седмичната брошура* на компанията – от любими всекидневни стоки до най-търсените сезонни предложения.

Екипът на „Фантастико“ е помислил и за всички онези, които искат да имат не един, а два от любимите си продукти. Клиентите на супермаркетите ще могат да се възползват от над 280 оферти „2 на цената 1“. В супермаркети „Фантастико“ ще откриете продукти „2 на цената на 1“, които се появяват за първи път, не само в българската търговска верига, а и на българския пазар. Част от тях са бонбони „Lindt Alles Liebe“, които са лимитирана серия и количество.

Ексклузивно предложение, специално за рождения ден на „Фантастико“, е и ръчно изработената в Италия охладена пица „Prosciutto FUNGHI FRESCA“. В супермаркетите на българската търговска верига можете да откриете и комплект крема сирене „PHILADELPHIA“.

„Клиентите ни ще могат да се насладят на комплекта в кутия, в която има още една изненада за тях - различни рецепти за вкусотии. С колегите сме подготвили и други специални промоции и изненади, които могат да бъдат открити в супермаркетите ни. Благодарен съм, че продължаваме да растем и да се развиваме заедно с нашите клиенти. А какво по-хубаво от рожден ден, който е споделен именно с тях?“, казва Адриан Цонев, търговски директор на „Фантастико груп“.

Българската семейна търговска верига е подготвила и специална игра за рождения си ден. „Фантастико“ ще раздаде 34 награди, сред които Apple iPhone Air, прахосмукачки робот, мултикукъри, екшън камери и други. Участието е лесно – чрез регистрация на касова бележка за направена покупка от супермаркет „Фантастико“ на минимална стойност 34 лв., на сайта www.fantastico.bg/birthday в периода 06.11 – 30.11.2025 г. Партньори на компанията са подготвили още специални изненади, в които ще можете да спечелите повече от 13 000 награди. Информация за всички тях можете да следите в социалните ни мрежи, в брошурата, както и в сайта ни: www.fantastico.bg/games.

Участвай в игрите и опитай късмета си за много страхотни награди!

Рождените дни са по-весели, когато са споделени. Познаваме се по вкуса вече 34 години!

*Брошурата е валидна от: 06.11.2025 г. до 22:00 ч. на 12.11.2025 г., или до изчерпване на количествата: https://www.fantastico.bg/special-offers/fantastiko-broshura-%202523?id=958368062