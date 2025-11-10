Миналото дава по-добра визия за бъдещето и предстоящия „магазин от ново поколение“.

Помните ли институцията на кварталната железария? Онзи храм на българския домашен майстор със своя вечен реквизит от буркани, пълни с пирони, винтове, кутии с бургии и продавач, който знае по-добре от вас какво ви трябва. Тази симпатична ретро картина от далечната 2000 година минава през европейски филтър и вратите пред българския потребител се отварят към новото измерение на майсторлъка у нас

Преди 25 години, и по-точно на 30 ноември 2000 г., на родна земя стъпва екзотичният французин Mr. Bricolage. Неговата поява мигновено поражда голямо любопитство, примесено с типично балканско недоверие към новото: „Железария, ама френска, какво пък означава това?“ питат се клиентите и с почуда влизат в новото, голямо и светло пространство със стелажи, които преливат от стоки и нищо не липсва, всичко е така красиво, чисто и добре подредено, че те провокира да мислиш различно и да раждаш нови идеи. С други думи – големият френски братовчед на кварталната железария успява да хвърли мост между „направи си сам“ и „направи го красиво“. А когато родните майстори хващат в ръцете си и първата брошура, на чиято гланцирана корица „грее“ яркозелена бормашина BOSCH, а страниците преливат от разнообразни и дотогава невиждани стоки, които предлагат решение за всеки дом, сърцата на клиентите се отварят към новопристигналия Mr. Bricolage.

След марковата бормашина, която и до днес си остава любима, следват още много „мини-революции“, бележещи пътя ни към по-красивото, по-уютно и по-удобно живеене. Легендарен остава смесителят за баня, който предизвика пред магазина в Люлин невиждани опашки от хора, убедени, че по-хубавият дом започва от едно парче хром. Секция „Градина“ успява трайно да промени нагласата ни към пространството извън дома, учи ни да го облагородяваме и да му се радваме, а почвата Belplanto 70 се превръща в герой на съвременния дом. С нея балконите оживяват като мини-градини, докато дворните соарета ухаят на мушкато и босилек. На Mr. Bricolage дължим и новия, по-артистичен поглед към боядисването, благодарение на първите тониращи центрове, в които всеки може свободно да смесва бои и цветове, докато постигне мечтания нюанс. Под имената Inventiv, B.Montage, Home B., Green B., Power B. живеят цели семейства от косачки, инструменти, консумативи и решения за дома и тези семейства с годините се превръщат в близки приятели на клиентите на веригата.

Попитахме Mr. Bricolage различават ли се клиентите преди 25 години от днешните и той ни отговори с лек френски хумор: „Преди идваха с голямо доза любопитство, дървен метър и списък на хартия, от който купуваха половината, днес са със снимка от Pinterest и пълнят количката догоре, но едно нещо не се променя – желанието да направят дома и живота си по-красиви, а това е най-важното! Днешните клиенти имат високи очаквания, търсят качество, стават по-смели в идеите и желанията си, поддържат жилищата си редовно, не чакат да се разрушат, за да започнат ремонт, търсят зеленина и свежест, декорацията става все по-важна, празниците ги вдъхновяват да внесат нещо ново, а децата, ако съдим по вида на ремонтите, продължават да са в центъра на вселената им, което е чудесен знак, че залагат на бъдещето.“.

И като стана въпрос за бъдеще, ще цитираме един френски философ, различен от Mr. Bricolage, който казва, че миналото има смисъл само ако ни дава по-добра визия за бъдещето. Затова в своята юбилейна година и Mr. Bricolage гледа още по -уверено напред и в края на 2025 г. ще отвори врати най-новият, най- модерен и най- мащабен магазин на веригата, който смело можем да определим като магазин от ново поколение. 12 000 квадратни метра вдъхновение, от които 4 000 са градински център, а 1 000 са експо зона за баня, кухня, спалня, дневна и дизайн студио за цялостни решения. Над 50 000 продукта ще бъдат представени по нов, интерактивен начин с дигитални етикети, а огромни екрани и дигитално оборудване ще правят избора лесен и ще стимулират въображението. Новият магазин се намира в XOPark в София, с вход от Околовръстния път. Ако искате да видите как традиция и иновация живеят щастливо под един покрив – посетете го след 20 ноември.