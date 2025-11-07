Два нови коридора за газ към Украйна от гръцките терминали през България предлагат четири държави. С тях стават маршрутите стават три

Газопреносните оператори на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна предлагат два нови капацитетни продукта за доставки до Украйна

Два нови коридора за газ към Украйна от гръцките терминали за втечнен газ предлагат четири държави. Газовите преносни оператори на Гърция, България, Румъния, Молдова, Украйна и операторът на интерконектора Гърция-България подписаха съвместно писмо до националните енергийни регулатори.

С него те предлагат разработените от тях два нови трансгранични капацитетни продукта с конкурентни тарифи - Маршрут 2 и Маршрут 3, съобщават от "Булгартрансгаз".

„Българският газопреносен оператор ще продължи да работи съвместно със своите партньори за по-нататъшно развитие и осигуряване на дългосрочното внедряване на маршрутни продукти за пренос на природен газ до Украйна от надеждни източници като например САЩ. Същевременно, маршрути 1, 2 и 3 ще осигурят необходимата възможност на инфраструктурата да предостави достъп до надеждни доставки на природен газ след пълната забрана за руски природен газ", акцентира Владимир Малинов по време на подписването на документа.

Форумът на високо равнище е организиран от Министерството на енергетиката на САЩ, Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция и Центъра за глобална енергия към Атлантическия съвет. Съвместното писмо бе подписано в присъствието на американския министър на енергетиката Крис Райт, американския министър на вътрешните работи Дъг Бургум, висши американски правителствени служители и министрите на енергетиката на Гърция – Ставрос Папаставру, България – Жечо Станков, Румъния – вицепремиера Каталин Предоиу и министъра на енергетиката Иван Богдан-Груя, Молдова - Дорин Юнгиету, и на Украйна - Свитлана Гринчук.

От ICGB, независимия оператор на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB) съобщиха още, че инициативата е важен етап в развитието на Вертикалния газов коридор. В съвместното писмо до регулаторите операторите на газопреносни системи предлагат Маршрут 2 и Маршрут 3 да бъдат активни в периода от декември 2025 г. до април 2026 г. При одобрение, те ще позволят използването на преференциални тарифи за пренос на природен газ от Трансадриатическия газопровод и от LNG терминала в Александруполис през интерконектора IGB в пряка подкрепа на Украйна

Маршрут 2 и Маршрут 3 са специално разработени решения за групиран капацитет, които ще позволяват закупуването на количества природен газ от LNG терминала в Александруполис и от Трансадриатическия газопровод (TAP) през газопровода IGB и Трансбалканския газопровод – по трасето през Румъния и Молдова до Украйна.

Чрез свързването на входните точки на преносната система на Южна Европа с източните пазари, двата маршрута превръщат IGB в ключова ос за пренос на LNG и каспийски газ на север, допринасяйки за по-голяма устойчивост на енергийните доставки в региона, смята операторът на българо-гръцката газова връзка.

Това ще осигури важни алтернативни източници и маршрути за доставки в съответствие с твърдия ангажимент на ЕС да преустанови използването на руски газ, като позволи доставки на LNG от Съединените щати и други водещи производители, казват от компанията. Оттам уточняват още, че ICGB представи значителна отстъпка от 46% върху преносната си тарифа за новите продукти, утвърждавайки ангажимента си към налагането на икономически устойчиви и конкурентни възможности за трансгранични доставки на природен газ.

Създаването на Маршрут 2 и Маршрут 3 допълва успешното въвеждане на Маршрут 1 по-рано тази година и се очаква да подобри значително устойчивостта на газопреносните мрежи в региона. Чрез предлагането на няколко капацитетни продукта на конкурентни търгове чрез платформата RBP, инициативата гарантира гъвкавост на преноса на природен газ и повишена сигурност дори при предизвикателни обстоятелства.

По-рано шефът на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов участва и в кръгла маса по въпросите на втечнения природен газ, водена от министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргам. От страна на администрацията на САЩ бе представена визията им за подпомагане на енергийния сектор в региона. Подчертано бе, че САЩ има възможност да осигури всички необходими количества втечнен природен газ за Европа след пълното прекратяване на доставките на руски газ. „За реализацията на тази цел преди всичко е необходимо да е налична съответната инфраструктура и за това ние работим за изграждане на Вертикалния коридор, който да гарантира преноса на втечнен газ от САЩ. Несъмнено ще е необходим и още един терминал за втечнен природен газ в Гърция. Наред с инфраструктурата, дългосрочните ангажименти, както за доставчиците, така и за купувачите ще са предпоставка за конкурентни цени и предвидимост. По този начин ще се увеличат потоците на пренос на природен газ, което от своя страна ще доведе и до допълнително намаляване на тарифите", каза Владимир Малинов пред участниците в срещата.