Купуваме пакети с евромонети от 1 декември

За хората струват 20 лв., за търговци - 200 лв.

Зареждат с банкноти и монети малките магазинчета с до 10 хил. евро само с декларация, но от 27 декември

От 1 декември 2025 г. граждани и търговци могат да си купят стартови комплекти с евромонети, съобщиха от БНБ. Целта е хората да се запознаят с това как изглеждат новите монети, с които ще се разплащаме от 1 януари 2026 г.

Хората могат да си купят евромонетите от БНБ, пощенските клонове и банковите офиси срещу 20 лв.. Търговците пък могат да се снабдят с тях само от търговските банки срещу 200 лв.

БНБ вече е приела наредби, с които определя как ще става зареждането с новата валута. Управителят на БНБ Димитър Радев е категоричен, че централната банка вече разполага с необходимите количества евробанкноти, които се съхраняват в нейните трезори, и от 1 ноември започва да зарежда търговските банки.

Дребните търговци ще могат да се снабдят с първоначално количество евробанкноти и монети не по-рано от 5 дни преди датата на въвеждане на единната валута у нас. Те ще могат да получат до 10 000 евро след като подадат декларация по образец в обслужващата ги банка. За това стартово снабдяване с новата валута търговците не дължат такси.

От 1 януари до 1 февруари потребителите могат да плащат за стоките и услугите, които купуват, в двете валути - левове и евро, но търговците ще връщат ресто само в евро. Затова трябва преварително да се снабдят с достатъчно количество от новата валута.

В наредбата е посочено, че БНБ извършва първоначалното зареждане на търговските банки с евробанкноти и монети не по-рано от два месеца преди датата на въвеждане на единната европейска валута, т.е. зареждането на банките започва от 1 ноември. Всяка банка вече е заявила от какви количества и в какви купюри евробанкноти и евромонети има нужда, тъй като срокът за това изтече на 1 октомври.

Всяка банка е сключила договор с БНБ, като предоставя и финансово обезпечение, което поетапно ще бъде освобождавано. Обезпечението ще се задейства в случай, че банката наруши някои от задълженията си по договора за първоначално зареждане, както и ако тя не плати предвидените в договора с БНБ такси или неустойки. Търговските банки трябва да гарантират, че получените евробанкноти и евромонети няма да се пускат в обращение преди датата на въвеждане на единната европейска валута в България.

Предвидено е банките да може да поискат от БНБ зареждане с допълнително количество евробанкноти и монети, но това може да стане еднократно до 30 дни преди датата на въвеждане на еврото.

След като банките бъдат заредени с новата валута, ще започне и снабдяването на търговците с необходимите стартови количества. На практика това може да започне още през ноември, като за целта фирмите ще трябва да сключат договори с обслужващата ги банка. Количествата ще се получават без такси.

Търговците трябва съхраняват евробанкнотите и монетите отделно от всяка друга валута, за да се избегне тяхното пускане в обращение преди датата на въвеждане на еврото. Фирмите трябва да гарантират сигурно място за съхранение, за да се избегнат също повреди, унищожаване, кражба. Освен това те трябва да осигурят възможност за проверка от страна на БНБ в помещенията, в които съхранява количествата евробанкноти и монети.

При нарушение на тези задължения е предвидено търговците да плащат неустойка, не по-малка от 10% от сумата на заредените евробанкноти и монети. Предвижда се банките също така да изискат връщането на предоставените средства в евро, в случай че се установи, че те не се съхраняват според изискванията.

За дребните търговци, които се водят микропредприятия - т.е. имат до 10 души персонал и не повече от 2 млн. евро годишен оборот, има опростена процедура за снабдяване с евро преди датата на въвеждането му. Те няма да сключват специални договори с банката си, а ще искат необходимата им сума, която не може да надхвърля 10 хил. евро, с декларация. Това може да се случи не по-рано от 5 дни преди въвеждане на еврото, т.е. в периода от 27 до 31 декември. И те ще декларират, че ще съхраняват на сигурно място получените от банките евробанкноти и монети и няма да ги вкарват в оборот преди 1 януари 2026 г. . Като гаранция, банката ще блокира по сметката на търговеца левовата равностойност на получената сума в евро, като тя ще бъде освободена на датата на въвеждане на еврото.

От банките съветват търговците, които все още нямат ПОС терминали, да се снабдят с такива, като в момента устройствата се предлагат с промоционални условия. Тези устройства за преки безналични плащания през януари, когато ще са валидни и двете валути, ще се окажат много удобни както за клиентите, които ще избегнат плащанията в брой, така и за бизнеса, който трябва да връща рестото.