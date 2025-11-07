Ректорът на СУ: Повече от 10 наши учени ще правят изследвания на Антарктида

Повече от 10 учени от Софийския университет (СУ) ще се включат в 34-тата българска полярна експедиция. Това каза днес във Варна ректорът му проф. Георги Вълчев при изпращането на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" на неговата четвърта мисия до Антарктида. Той посочи, че новото плаване показва прекрасното партньорство между висшето училище и Морската академия във Варна, чиито представители окачестви като "изключителни професионалисти в своята област".

"Експедициите са доказателство, че когато вървим стратегически, обединявайки човешките ресурси и потенциал, се получават добри резултати", каза Вълчев, цитиран от БТА. Според него изследователската програма тази година е много богата и това ще допринесе българската наука да стане много по-видима и още по-привлекателна в международен план.

Ректорът на СУ каза още, че университетът работи в момента по повече от 25 проекта, финансирани по европейски и национални програми. По думите му част от тях са свързани със създаването на т.нар. европейски университетски алианси, където СУ си партнира с над 20 висши училища от Стария континент. Проф. Вълчев уточни, че в рамките на проектите се предвижда обмен на студенти, на преподаватели, на изследователи, както и изпълнението на съвместни инициативи. В днешно време възможностите пред българските учени и висши училища се разширяват, коментира ректорът на СУ. Като проблем той посочи невъзможността университетите да издават съвместни дипломи по различни специалности, но уточни, че се водят разговори с Министерство на образованието и науката за разрешаването му.