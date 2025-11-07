Държавата ни с право да продаде "Лукойл", но паднат ли санкциите на САЩ, парите взема руският собственик (Обзор)

Опозицията гневна часове, но гласува светкавично промените, внесени от 4-ма от управляващата коалиция

Държавата ще може да назначи особен управител на “Лукойл Нефтохим България”, който ще има решаващата дума в управлението не само на рафинерията, а и на веригата бензиностанции. Той ще осъществява оперативното управление на компанията и ще се разпорежда с нейни активи.

Тези промени в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приеха депутатите в парламента след тричасов дебат, след който обаче гласуванията минаха светкавично и на първо, и на второ четене.

Поправките влизат в сила три дни след публикуването им в “Държавен вестник”, т.е. най-рано идния петък, освен ако президентът Румен Радев не наложи вето. Ако това стане, ще се забави с още няколко дни.

Така написан, законът вече не дава право нито на мениджмънта на компанията, нито на руските собственици да се разпореждат с активите на българска територия.

Според запознати приходите на двете основни дружества – рафинерията и веригата, но също и на данъчните акцизни складове, при които “Лукойл” има господстващо положение на нашия пазар, ще отиват в специална сметка в Българската банка за развитие.

Тези пари ще се управляват от финансовото министерство и няма да се пипат

и когато се вдигнат санкциите срещу “Лукойл” от страна на САЩ, ще бъдат преведени на руските собственици.

Не е ясно обаче откъде ще се намери оборотен капитал за работата на дружествата, тъй като целта е рафинерията и бензиностанциите да не спират работа.

Най-вероятно особеният управител ще бъде избран още до края на идната седмица. В закона за описани някои изисквания, на които да отговаря - да не е съпруг на лице, участващо в управлението или в надзорен орган на лице, опериращо критична инфраструктура, както и на лице, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия – до шеста, а по сватовство – до трета степен. Въпреки това още в петък се породиха слухове, че за поста се готви български гражданин, който е на висок пост в чужда нефтена компания в Западна Европа.

Народното събрание отмени и разпоредбата в закона, според която особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същото време. Отпадна и текстът, според който правомощията на особения търговски управител могат да се осъществяват от няколко лица, но не повече от трима. Дават му право И да променя състава на органите за управление и да назначава прокуристи. Бе записано и, че че разпоредителни сделки на акции/или дялове след назначаването на управителя са нищожни, ако са извършени от собствениците/действащите преди назначаването.

Внасянето на проекта стана при рекордна скорост, буквално часове след като САЩ не одобриха посочения за купувач на чуждестранните активи на “Лукойл” “Гънвор”.

Компанията бе наречена от САЩ “марионетка на Русия”. Администрацията на Тръмп бе категорична - санкциите няма да бъдат свалени, докато Владимир Путин не спре войната срещу Украйна.

Под проекта са се подписали Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов (“ДПС-Ново начало”), Павела Митова (ИТН), която е и председател на енергийната комисия в парламента, и Иван Ибришимов (БСП-ОЛ).

Делян Добрев от ГЕРБ обясни от трибуната, че новите текстове са съгласувани с американските и европейските ни партньори. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Водеща комисия беше енергийната, чието заседание бе насрочено рано сутринта в петък и опозиционни депутати се оплакаха, че докато стигнат до залата, проектът бил вече приет.

Евентуалната възможност особеният управител да продава на части активите на “Лукойл”, а и рекордната скорост, с която се приеха поправката, отприщиха вълна от коментари (виж по-надолу в текста) и провокираха опозицията непрекъснато да иска почивки и да се пробва да спре заседанието.

“Всичко е съгласувано с нашите европейски партньори и със САЩ”, обясни в кулоарите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Ние това (оттеглянето на “Гънвор” - б.а.) сме го предвидили отдавна, защото, както ви казвам, имам доста повече информация от останалите”, каза Борисов.

И обясни, че с тези промени в закона надграждаме немския модел, използван при аналогична ситуация с активите на “Роснефт”, които в Германия се управляват от държавата още от 2014 г., когато Русия превзе Крим.

Борисов информира, че в четвъртък енергийният ни министър Жечо Станков се е срещнал в Гърция с американския си колега, с когото са съгласували “всяко нещо, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим партньорите си, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украйна”.

21 ноември е срокът, в който САЩ искат да се прекратят всякакви търговски и финансови отношения с “Лукойл”, “Роснефт” и техни дъщерни дружества навсякъде по света. При това положение банки, които евентуално биха продължили да работят с двете компании, ще се окажат под угрозата да не работят с американски банки.

Борисов увери, че особеният управител ще бъде избран съвместно от партиите в мнозинството

и той е убеден, че ще е човек, който ще се справи перфектно с тази задача. Ще има право и на продажба”, обясни лидерът на ГЕРБ.

“Когато ОФАК (службата за контрол над чуждестранните активи към американското министерство на финансите – б.а.), Трежъри (Министерството на финансите на САЩ, U.S. Department of the Treasury – б.а.), американското правителство, ЕК пряко участват в тези процеси, не трябва да има притеснения”, добави лидерът на ГЕРБ.

“Те никога не дават по подобна тема писмена оценка, но тактиката, която сме възприели, е парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват. Така, както е в Германия, в Белгия”, обясни още Борисов.

Официалната комуникация била между повече от 22-ма души, включително министрите на енергетиката и правосъдието, ОФАК, ЕК. “Това са длъжностни разговори на хора, оторизирани да ги водят. Просто знам повече. Гаранцията е законът, който се надявам днес парламентът да приеме”, каза Борисов.

“Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е краен, авариен вариант”, коментира в Карлово президентът Румен Радев, но не каза дали има намерение да наложи вето върху промените в закона.

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов пък разви тезата, че това е конфискация на руско имущество и ни заплашва реципрочна конфискация на наши активи в Русия.

“Обявеното от Доналд Тръмп, че “Гънвор” е марионетка на Русия, ни постави в ситуация да действаме бързо, колеги. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията да продължи да оперира. Затова всеки, който се опитва да бави този законопроект, е много ясно, че работи за това рафинерията да спре да работи. Разбира се, има запас от горива, правителството е взело необходимите мерки, но не можем да си позволим този стратегически български актив да спре да работи”, обясни Станислав Анастасов от ДПС-НН от името на вносителите.

От ПП-ДБ обаче се ядосаха, че комисията по енергетика заседавала едва 30 секунди. Всичко това се случва извънредно, без информация от властта, без премиера, без икономическия министър да е тук. Да дойдат премиерът, икономическият министър, на енергетиката и да обяснят какво се случва”, призова Йордан Иванов и поиска 30-минутна почивка, за да може изпълнителната власт да се придвижи до парламента, но това така и не се случи.

“Само от ДПС-НН обясняват колко е полезно това предложение, БСП мълчат, ИТН и ГЕРБ - и те, няма кой да защитава тези идеи. Нямате никакъв план”, разгневи се Ивайло Мирчев, съпредседател на “Да, България”.

“Разбирам, че сте нов лидер на ДБ и се опитвате да сте много активен политически и да говорите много, но понякога това е във ваш ущърб. Много ще се срамувате, когато разберете, че текстовете са изпратени и на ОФАК, и от Белия дом са казали, че тези текстове се приемат. Те не са нищо по-различно от немския модел, като само е допълнено, че особеният управител може да се разпорежда със собствеността”, обясни от трибуната Делян Добрев.