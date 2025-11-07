"Гънвор" с финансиране от 2,4 млрд. долара часове след отказа да придобие активите на "Лукойл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група от международни банки се съгласи да предостави на търговеца на суровини "Гънвор" (Gunvor Group) кредит от 2,4 милиарда долара, като съобщението дойде по-малко от ден, след като Министерството на финансите на САЩ нарече компанията "марионетка на Кремъл" и блокира намерението ѝ да придобие международните активи на "Лукойл", предаде Блумбърг.

Сделката до голяма степен е сцел рефинансиране на кредитни споразумения, сключени в предходни години с европейски банкови клонове и в сигнал, че банките продължават да подкрепят компанията дори след хода на САЩ, допълва Блумбърг, цитирана от БТА.

Споразумението с европейските кредитни институции идва сделка за 2,8 милиарда долара, която "Гънвор" сключи с американски банкови клонове вчера.

Междувременно компанията определи публикацията на Министерството на финансите в социалните медии дезинформираща и "невярна" и заяви, че ще се стреми да коригира едно "явно недоразумение.

В бурна за компанията седмица "Гънвор" беше обявена за победител в процеса на продажба на международните активи и търговското подразделение на Лукойл миналия четвъртък. Сделката би катапултирала фирмата със седалище в Женева до най-високите позиции в търговията със суровини и би я превърнала от търговец с относително ограничени активи в сериозен пазарен играч, допълва Блумбърг.