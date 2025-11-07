Иван Иванов: Изпълнили сме всички ангажименти по проекта за ГКПП Рудозем-Ксанти

България е изпълнила всички ангажименти по проекта за новия ГКПП Рудозем-Ксанти и обектът е с издадено разрешение за ползване на граничния пункт и подходния път от 13 декември 2023 г. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в отговор на въпрос от Ангел Георгиев, народен представители от ПГ на "Възраждане" за конкретна дата за отваряне на ГКПП Рудозем - Ксанти (Царево).

От гръцка страна изграждането на пътния участък е забавено поради форсмажорни обстоятелства и след удължаване на сроковете на няколко пъти, строителството е завършено със средства от републиканския бюджет на Гърция, допълни той.

Министър Иванов посочи, че организацията, дейността и управлението на граничните пунктове са извън правомощията на МРРБ и АПИ, а въпросът за отварянето на граничния преход и пускане в експлоатация на пътни отсечки на гръцка територия са извън компетенции на ведомството и следва да се адресира до Министерството на външните работи.

"Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) предвижда основен ремонт на близо 3-километров участък от автомагистрала "Хемус" между км 388 + 660 и км 391 + 290, на територията на област Варна. За целта е необходимо да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и за извършване на строително-монтажните работи (инженеринг)", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството в отговор на въпрос от Веселин Вешев, народен представител от Парламентарната група на "Възраждане" за несъществуващ ремонт на участък от автомагистралата.

Изработването на техническия проект е първата стъпка за предприемане на качествени строителни работи, каза министърът.

Временната организация на движение и ограниченията в участъка ще останат в сила до започването на основния ремонт, за да се гарантира безопасността на движението по магистралата, допълни Иванов, цитиран от БТА.

Допускам, че Агенция "Пътна инфраструктура", понеже в момента обръща внимание на автомагистралите, скоро ще обърне внимание и на този участък, коментира министърът.