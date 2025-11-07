ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куп треньори отказали да поемат “Лудогорец” в криз...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21672830 www.24chasa.bg

Европейските борси завършват седмицата с понижение

776
Лондонският FTSE 100 се понижи с 53,21 пункта или 0,55 на сто до 9682,57 пункта Снимка: Пиксабей

Европейските фондови пазари приключиха петъчната сесия с понижения, продължавайки загубите от предходния ден, засегнати от опасения за балон в сектора на изкуствения интелект, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX спадна с 164,06 пункта или 0,69 на сто до 23 569,96 пункта.

Парижкият CAC 40 намаля с 14,59 пункта или 0,18 на сто до 7950,18 пункта.

Лондонският FTSE 100 се понижи с 53,21 пункта или 0,55 на сто до 9682,57 пункта, пише БТА. 

Паневропейският Stoxx Europe 600 отчете спад с 3,11 пункта или 0,55 на сто до 564,79 пункта.

Лондонският FTSE 100 се понижи с 53,21 пункта или 0,55 на сто до 9682,57 пункта Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание