Тръмп: Възможни са изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол

3316
Виктор Орбан и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан, като се очаква разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него. 

„Разглеждаме и това, защото за него е трудно да приема петрол и газ от други места", заяви Тръмп. 

Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд местно време за първата им двустранна среща, откакто републиканецът се върна на президентския пост през януари. 

Една от темите, които се очаква двамата да обсъдят, е зависимостта на Унгария от руски петрол на фона на опитите на Тръмп да откаже страните по света от суровината с такъв произход. 

Виктор Орбан и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс
