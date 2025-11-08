ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експерт: Пиша 3 на държавния бюджет

Адриан Николов

Пиша 3 на бюджета, пълна липса на реформа, на промяна.

Това каза в ефира на bTV икономист в Института за пазарна икономика, Адриан Николов.

Според него трябва да се намалят държавните разходи. А това най-лесно ни станало чрез съкращаване на администрацията. Според Николов около 20 000 души могат да бъдат от държавната администрация.

"С новия бюджет бъркаме в джоба на работещите и на бизнеса. Очакването повишение на минималната работна заплата най-вероятно ще тласне цените още повече нагоре. В други сектори също има увеличение. Държавният служител е доста по-скъп на българина, отколкото си мислим и ако гледаме само заплатата му", каза още Николов.

Според Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите и бивш заместник-министър на икономиката и индустрията, в бюджета няма сериозни дупки.

"Ако можем да се говори за лъч светлина в тунела, аз го виждам. Трудно бюджетът може да отключи инфлационна спирала. Ние още живее в стрес от въвеждането на еврото. Бюджетът ми прилича като на болния от хроничен бронхит - кашля малко повече от обикновеното, пийне сироп и му мине", коментира Маргаритов.

Адриан Николов

