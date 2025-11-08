Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу Русия за петрол и газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп изключи Унгария от санкциите за покупки на руски петрол и газ. Изключението за унгарците ще е за срок от една година, уточни представител на Белия дом пред Би Би Си.

Преди срещата си с Виктор Орбан американският президент каза, че обмисля да направи такова изключение за близкия си съюзник, който поддържа добри отношения с Русия от началото на войната й с Украйна.

"Много е трудно за Орбан да си набави петрол и газ от други места", каза Тръмп преди срещата им в петък.

"Отстъпката" за Унгария се случва седмици, след като САЩ санкционира двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт".

След срещата унгарският министър на външните работи Петър Сиярто съобщи в "Екс", че САЩ дава на Будапеща „пълно и неограничено освобождаване от санкциите върху петрол и газ".

По-късно от Белия дом уточниха, че изключението ще важи една година.

Решението на Тръмп е голяма победа за унгарския премиер, който предупреди, че санкциите ще разрушат икономиката на страната му.

По време на публичната част от срещата Тръмп изрази съчувствие към позицията на Унгария като страна без излаз на море, зависима от петрола и газта от Русия, но не даде конкретна гаранция.

Впоследствие обаче стана ясно, че американският президент е предоставил едногодишно изключение – което изглежда в противоречие с решението му отпреди две седмици да наложи санкции на всеки, който прави бизнес с руски енергийни компании.

Унгария се съгласи да купи американски природен газ на стойност няколкостотин милиона долара като част от споразумението, но тази сделка вероятно ще бъде приета зле в много европейски столици, повечето от които отдавна се противопоставят на приятелската позиция на Унгария спрямо Москва.

Орбан отдавна е близък личен и политически съюзник на президента, като се съгласява с позицята на Доналд Тръмп по въпросите на имиграцията и социалните проблеми. Тази лоялност изглежда е донесла на унгарския премиер специално отношение.

Тръмп добави, че макар Унгария да се сблъсква с уникални логистични предизвикателства, той е „много разтревожен" от други европейски страни, които, според него, продължават да купуват руски суровини, въпреки че имат излаз на море.

Орбан, който отдавна се съпротивлява на усилията на ЕС да окаже натиск върху Москва по въпроса с Украйна, защити енергийните си връзки с Русия, като заяви в петък, че тръбопроводите не са нито „идеологически", нито „политически", а „физическа реалност" поради липсата на пристанища.

Той използва силната зависимост на страната си от руския петрол и газ като средство за поддържане на добрите си отношения с Москва, както и като платформа, с която се надява да спечели преизбирането си през април следващата година в Унгария. Той е обещал „евтина руска енергия" на избирателите.

Тръмп и Орбан обсъдиха и войната в Украйна в петък – първата им официална среща откакто Тръмп се върна на власт – включително възможността за провеждане на преговори с Путин.

„Той разбира Путин и го познава много добре... Мисля, че Виктор смята, че ще успеем да сложим край на тази война в недалечно бъдеще", заяви Тръмп.

Унгарският лидер, от своя страна, заяви, че само САЩ и Унгария наистина искат мир в Украйна.

„Всички други правителства предпочитат да продължат войната, защото много от тях смятат, че Украйна може да спечели на фронта, което е погрешно разбиране на ситуацията."

Тръмп го попита: „Така че бихте казал, че Украйна не може да спечели тази война?" На което Орбан отговори: „Знаете ли, чудеса се случват."

Освен въпроса за санкциите върху петрола и газта, унгарската автомобилна индустрия, която е ориентирана към износ, е засегната от митата на Тръмп върху европейските стоки, което допълнително утежнява и без това слабата икономика.

Въпреки че често се сблъсква с лидерите на ЕС по въпроси като миграцията, демокрацията и върховенството на закона, Тръмп призова Европа да „уважава този лидер много, много силно, защото той е прав по въпроса за имиграцията".