Драгомир Стойнев: Без действия на правителството на 21 ноември животът в "Лукойл" ще замре

Ако не правим нищо, на 21 ноември животът в рафинерията "Лукойл" ще замре. Остана само една българска банка, която работи с нея. Следователно смъртта е предизвестена, обясни Драгомир Стойнев, председател на парламентарната група на БСП - Обединена левица, пред БНТ.

Той каза, че всичко това е следствие от войната в Украйна, дано се приключи с нея и с тази смърт, която се лее в Украйна, да седнем на масата на преговорите и нещата да се оправят.

Според Стойнев българското правителство е задължено да предприеме конкретни действия.

Трябва да имаме дерогация, ако докажем, че не се насочват фондове към Москва. Дружеството може да продължи да работи, ако не се насочват фондове към Русия - това са санкциите. Германия управлява "Роснефт" от 2022 г., затова не получиха санкции.

Затова сега парламентът е взел много далновидно решение. Депутатите забелязали, че за два дни се изнася гориво в съседни държави, които така се запасявали. Затова забранили износа на дизел и авиационно гориво, но не и на бензин, тъй като в държавата имало достатъчно, за да се гарантира нуждата на потребителите.

От вчера имаме законодателство, остава президентът да го разпише. Ако не го направи, ситуацията ще стане по-сложна, смята Стойнев.

Визията за личността на особения управител е на Министерския съвет, нашата работа в парламента е да създадем законодателство за това, каза още той.

По думите му българската страна ще получи лиценз рафинерията да продължи работа.

Според него приетият бюджет е на компромиса и е социален. Целта му била всички доходи да се вдигнат, минималната заплата да бъде 50% от средната, както и помощите за майки да бъдат увеличени.