Ю Пи Ес и "ФедЕкс" спират полетите си с товарни самолети след инцидента на летище в щата Кентъки

Американските логистични компании Ю Пи Ес (UPS) и "ФедЕкс" (FedEx) съобщиха, че са спрели полетите на всичките си над 50 товарни самолета МД-11 (MD-11), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Мерките последваха катастрофа на самолет от модела на международното летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки, във вторник, която отне живота на най-малко 14 души.

Самолет МД-11, опериран от Ю Пи Ес, се разби късно във вторник, избухвайки в пламъци малко след излитане от международното летище в Луивил. Броят на жертвите от катастрофата, чиято причина все още се разследва, достигна 14, според публикация в "Екс" (X) на кмета на Луивил Крейг Грийнбърг.

Ю Пи Ес и "ФедЕкс", най-големите превозвачи на товари в света, заявиха в отделни изявления, че са спрели полетите на самолетите "от съображения за безопасност".

"ФедЕкс" експлоатира 28 самолета МД-11, а Ю Пи Ес разполага с 27 подобни модела в своя флот.

"Взехме това решение проактивно по препоръка на производителя на самолета", отбелязват от Ю Пи Ес в съобщението.

Самолетостроителният гигант "Боинг" (Boeing), който придоби програмата за разработването на модела МД-11 чрез сливането си с "Макдонъл Дъглас" (McDonnell Douglas) през 1997 г., заяви, че препоръчва на двете логистични компании да преустановят полетите си с товарния самолет.

"Тази препоръка беше направена с голяма предпазливост и ще продължим да координираме действията си с Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) по този въпрос", заяви говорител на "Боинг".

Производството на самолетите МД-11 приключи през 2000 година.

"ФедЕкс", която оперира общо 700 самолета, заяви, че "незабавно прилага планове за действие при извънредни ситуации", за да избегне прекъсвания на доставки. От своя страна Ю Пи Ес, най-големият доставчик на въздушни карго услуги за Пощенската служба на САЩ, информира, че самолетите МД-11 съставляват едва 9 процента от нейния флот.