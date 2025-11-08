В Добричко фирмите търсят и общи работници, и специалисти в индустрията и строителството

„Есенното издание на трудовата борса е насочено към търсещите работа и най-вече към онези, които след сезонната заетост през лятото, също търсят работа за зимните и пролетните месеци.В момента се обявяват свободни работни места в индустрията, услугите, търговията, преработвателната промишленост.

Наред с общите работници и продавачите- консултанти, се търсят и инженери в различни специалности", каза директорът на дирекция „Бюро по труда"-Добрич, Северина Савова.16 работодатели от секторите „Индустрия" и „Услуги" от област Добрич предлагаха свободни позиции. Фирмите търсеха служители в шивашкото производство, в производството на хляб и тестени изделия, шофьори, счетоводители.

„Разминавания между предлагащи и търсещи работа се получава, когато хората търсят високо заплащане. Наблюдава се трайна тенденция за недостиг на квалифицирани кадри. Инженери, IT специалисти, учители бързо намират работа", каза още Савова. „Има ретистрирани безработни лица лица, които трайно отказват предложения на бюрата по труда. Така те просто отпадат от системата", добави тя. Откриването на борсата очакваха търпеливо над 100-тина души. Те споделиха, че търсят работа, някои добавиха – каквато и да е.

„По проекта „Аз избирам България" в дирекцията „Бюро по труда"- Добрич, има подадени 3 заявления. Те са на хора, завърнали се от чужбина, в област Добрич – за заплащане на транспорт от и до работното място, преместване на покъщнина, заплащане на наем за жилище, за получаване на стимул за устойчива заетост. Кандидатите са се завърнали от европейски страни,основно от Германия . На етап консултации сме с работодателите по проекта за търсене от тяхна страна на специалисти. Те все още не проявяват голям интерес, затова са консултациите", добави Савова.

„Постоянно търсим кадри, има текучество при по-ниско квалифицираната работна ръка – например пакетировачи. На борсата търсим пакетировачи, пекари, месачи, машинни оператори. Всеки нает работник получава обучение ", каза Ралица Друмева от фирма в Добрич за производство на хляб и тестени изделия.От „ВиК – Добрич", където работят над 300 души, търсят водопроводчици, инкасатори, елетромонтьори, диспечери, каналджии, както и инженерни и технически специалисти. „С другите позиции в дружеството общо взето се справяме, но проблем е текучеството. Изпитваме недостиг за специалисти, за да формираме екип, затова сме на борсата. Искаме да наемаме млади хора, които досегашните работници и специалисти да обучат", каза Диана Николова, екперт „Човешки ресурси".„Жените все повече кандидатстват за военна служба. В последните нараства интересът към нея", каза на борсата кап. Детелин Гурков, зам.-началник на Военното окръжие в Добрич. „Най-търсени са формироваания, близо до Добрич, каквито са военноморските във Варна, търсени са и позиции в Шумен, във военновъздушните сили - в Шабла, Каварна", добави той.Според последните данни, нивото на безработица в област Добрич през септември е 2,7%, като няма съществено отклонение спрямо същия период на миналата година, съобщи още директорът на „Бюро по труда" – Добрич.