Димитър Главчев: Партиите подобряват отчетността си, нарушения правят малките

Над 10 000 одита, 14 000 препоръки към одитирани обекти, е направила Сметната палата за 30-те години на съществуването си. По-важното е, че над 70% от препоръките са изпълнени, а в последните години този процент се увеличава. Това заяви председателят на върховната одитна институция Димитър Главчев по Нова. Отстранени милиарди грешки в счетоводни документи, допълни той.

Главчев съобщи още, че палатата е изпратила над 300 доклада към прокуратурата, над 1800 стигат до АДФИ и други 1000 - до Агенцията за обществени поръчки.

Председателят на палатата, който е и бивш служебен премиер, коментира още, че политическите партии подобряват своята отчетност и спазват закона, особено парламентарно представените. Нарушения правят по-малки политически субекти, които за първи път са явяват на избори.

"Освен че следим за парите на гражданите, очакват се проверки в икономиката и енергетиката, както и социалната политика", каза още той.

На въпрос за бюджета, който е публикуван за обществено обсъждане, Главчев заяви, че няма как да го коментира, тъй като не е внесен дори в правителството, но призови всички, които работят по него да насочат усилията си в една посока стабилността на държавата.