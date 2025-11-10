Китайски чипове отново пристигат в европейските автомобилни заводи

Кризата с доставките на чипове, която засегна сериозно световната автомобилна индустрия няколко пъти през последните години, показва първите признаци на облекчаване.

След месеци на напрежение между Пекин и Брюксел, китайските власти отмениха забраната за износ на чипове от нидерландския производител Nexperia, което означава, че ключови компоненти отново могат да бъдат доставяни на европейските автомобилни производители.

Германският доставчик Aumovio, който работи с марки като BMW, Volkswagen и Stellantis, е получил официално разрешение за възобновяване на износа. "Отново започнахме да доставяме чипове Nexperia от Китай до Европа", каза главният изпълнителен директор Филип фон Хиршайдт, добавяйки, че доставките вече са започнали да се преместват в складове в Унгария, откъдето частите се разпространяват до европейски фабрики.

През октомври Китай наложи забрана за износ на чипове от китайските заводи на Nexperia в отговор на решението на правителството на Нидерландия да постави компанията под наблюдение. Властите се опасяваха, че китайският собственик - Wingtech, може да прехвърли ключови технологии и производствени мощности от Европа в Азия.

Забраната на Пекин почти парализира европейските автомобилни производители, тъй като чиповете на Nexperia се използват в сензори, системи за подпомагане на водача и електронни системи за управление на спирачките. Aumovio предупреди по това време, че "всяко по-нататъшно забавяне на доставките може да доведе до затваряне на производствените линии в няколко автомобилни завода в Германия и Унгария".