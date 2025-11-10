Британци създадоха самовъзстановяващ се асфалт

Британците разработват самовъзстановяващ се асфалт, който ще удължи живота на пътищата с една трета.

Преди няколко години немски експерти бяха първите, които въведоха асфалт, който абсорбира вода, или по-скоро, който пропуска водата през структурата си по-дълбоко в земята. Този асфалт вече се полага по магистрали в цяла Германия, а шофьорите са доволни от факта, че колите отпред не могат да повдигат голямо количество вода от пътната настилка, което значително улеснява видимостта, т.е. повишава безопасността на шофиране.

Британски учени сега измислят нещо съвсем ново - асфалт, който е способен да се "самолекува", преди малките пукнатини да се превърнат в дупки. Материалът комбинира конвенционален битум с микрокапсули, пълни с рециклирани масла на биологична основа. Когато автомобилите се движат по асфалтовата повърхност, налягането компресира капсулите и отделеното масло омекотява битума, който се влива в микропукнатините и възстановява тяхната сцепление. При лабораторни измервания по-малките лезии са се затваряли сами в рамките на един час.

Идеята е да се предотврати проникването на вода в асфалтовата конструкция и по този начин да се прекъсне веригата от повреди, която се ускорява при зимни условия, поради замръзване и размразяване.

Проектът е иницииран от екипи от Университета в Суонзи и Кингс Колидж Лондон. С помощта на компютърни симулации те са наблюдавали поведението на органичните молекули в битума. Важното е било маслото да се отделя точно в момента на напукване и образуване на пукнатини, а не при нормално натоварване от превозното средство. Инженерите наблягат на устойчивостта, тъй като капсулите са изработени от растителни отпадъци, като по този начин се намалява нуждата от първични петролни суровини.

Концепцията за самовъзстановяващ се асфалт не е изцяло нова. Подходът със стоманени влакна също е бил често срещан, но тази концепция изисква периодично индукционно нагряване с помощта на специална техника.