Германците възнамеряват да харчат по-малко за коледни подаръци тази година

Германските потребители възнамеряват да намалят разходите си за коледни подаръци тази година на фона на трудната икономическа ситуация, показва проучване на института "ЮГав" (YouGov), проведено по поръчка на Германската асоциация на търговията на дребно (Handelsverband Deutschland – HDE) и цитирано от Ройтерс и ДПА.

Според резултатите анкетираните планират да похарчат средно по 263 евро за подаръци – с 34 евро по-малко в сравнение с 2024 година. Изследването е проведено сред над 2000 души на възраст над 18 години между 22 и 24 октомври, предава БТА.

От анкетираните 21 процента заявяват, че ще похарчат значително или малко по-малко от миналата година, десет процента – повече, а 54 процента – приблизително същото. 6 процента посочват, че няма да харчат нищо за подаръци, а 9 процента не са отговорили. Всеки четвърти респондент планира да изразходва под 100 евро.

Сред най-предпочитаните подаръци остават ваучери, играчки, книги, козметика и продукти за лична хигиена.

Асоциацията прогнозира, че през ноември и декември общият оборот в търговията на дребно ще достигне около 126 милиарда евро, което представлява увеличение с 1,5 процента на годишна база. След отчитане на инфлацията това съответства приблизително на равнището от миналата година.

"Коледният бизнес остава стабилен въпреки трудната икономическа среда и множеството несигурности", заяви президентът на браншовата организация Александър фон Преен. Той отбеляза, че много търговци подхождат предпазливо или песимистично към празничния сезон, който носи около 18,5 процента от годишните приходи на сектора.

Асоциацията очаква ръст от 3,3 процента в онлайн продажбите през празничния период – до 22,2 милиарда евро.

Според отделно проучване на организацията сред 300 търговски предприятия от различни отрасли 80 процента от анкетираните очакват по-предпазливо потребителско поведение, а 83 процента смятат, че клиентите ще обръщат по-голямо внимание на цените заради инфлацията.

"За много предприятия краят на годината е решаващ за финансовия резултат. Политиците трябва да действат бързо, за да създадат по-добри условия за вътрешния пазар - чрез намаляване на данъка върху електроенергията, равни правила за конкуренция с онлайн платформите и търговците от Азия, както и чрез съкращаване на бюрократичните тежести", подчерта Фон Преен.