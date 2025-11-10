Както знам коя ми е банката, така трябва да знам в кой фонд трупам спестявания за втора пенсия

Партидата е част от личните ни пари,които се наследяват

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Над 4 милиона са вече българските граждани, които внасят осигуровки за т.нар. втора пенсия в универсалните пенсионни фондове. В същото време по-голямата част от тях не са наясно в кой от тях са спестяванията им. Причината е, че парите за втора пенсия на по-голямата част от осигурените лица са разпределени служебно, тъй като работещите не са избрали сами фонд в определения от закона срок за това след възникване на задължението им за осигуряване. Малък процент от хората търсят такава информация, а е важно да я имат, защото както знаем в коя банка и колко са ни спестяванията по депозити, така е важно да знаем в кой пенсионен фонд и в какъв размер са натрупаните ни пенсионни спестявания. Това са наши лични пари, които се наследяват от определен кръг близки в случай на смърт на осигуреното лице. Освен това брутният размер на преведените към пенсионните фондове осигурителни вноски е гарантиран по закон и за разлика от парите в банка, в пенсионните фондове може да се реализира доходност, получена от инвестирането на активите на фонда в разнообразни финансови инструменти, към които има изисквания за качество, ликвидност и диверсификация. Само през последните три години към спестяванията на всички осигурени лица, благодарение на доброто управление на дружествата, които управляват фондовете, са спечелени за техните клиенти близо 5 млрд. лв. допълнително над внесените осигуровки. Така към настоящия момент

в пенсионните фондове има около 30 млрд. лв.

Според Кодекса за социално осигуряване всеки, роден след 31.12.1959 г, задължително се осигурява за втора пенсия. Всеки, започващ работа за първи път, има три месеца, за да избере сам универсален пенсионен фонд, с който да сключи договор и да внася осигуровки в него в размер на 5 % от осигурителния си доход. В България действат десет пенсионноосигурителни дружества, всяко от които управлява по един универсален пенсионен фонд, като данни за тях могат да се открият на сайта на Комисията за финансов надзор.

Ако лицата не направят сами такъв избор, за тях се извършва служебно разпределение от НАП по определена от закона методика. Реално по-голямата част от младите хора се разпределят служебно, показват наблюденията на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Това обаче означава и че много голяма част от осигурените лица просто не знаят къде се намират техните пенсионни спестявания.

Всъщност дори и за служебно разпределените лица, които нямат подписан договор с дружество, откриването на партидата става лесно през данъчните служби. В офиса на НАП по местоживеене всеки може да си извади персонален идентификационен код. С него

през сайта на НАП може да провери

размера на осигурителния доход и друга свързана информация, напр. какви трудови договори са декларирани за тях и в кой допълнителен задължителен пенсионен фонд е осигурен.

Алтернативен начин е отново през сайта на НАП, ако разполагате с електронен подпис. Или с лично обаждане на телефон 0700 18700 на НАП, където на база на контролни въпроси от служителя на НАП ще получат информация в кой фонд се осигуряват.

Информация в кое дружество се събират парите за “втора пенсия” и размерът на натрупаните средства се съдържа и в годишното извлечение, което получават веднъж годишно всички осигурени в универсален фонд лица през месец май В извлечението е посочен фондът, в който сте осигурен – Универсален пенсионен фонд (УПФ), Професионален пенсионен фонд (ППФ), Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) или Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС).

Годишното извлечение съдържа информация за състоянието на индивидуалната ви партида в началото и в края на отчетния период (предходната календарна година), в т.ч.

стойността на натрупаните средства в левове,

броя притежавани дялове и стойността на един дял. Отразени са датата на постъпване и размерът на осигурителните вноски, както и месецът, за който се отнася всяка вноска. Представена е информация за размера на удържаната от пенсионните дружества такса от всяка осигурителна вноска.

В извлеченията за УПФ и ППФ сумите в левове и броят дялове, които са с отрицателен знак, са резултат от извършени корекции от Националната агенция за приходите (най-често по повод корекция на вноската, направена от самия осигурител). При забавяне в превода на вноската от страна на НАП дължимата лихва за срока на забава се посочва на отделен ред.

Ако не получавате редовно извлеченията си, е хубаво след проверка в кое пенсионно дружество се осигурявате да се свържете с него или да посетите най-близкия му офис, за да заявите ваш актуален адрес за комуникация. Хубаво е, ако своевременно уведомявате пенсионното дружество при всяка промяна на местожителството си. Тази промяна ще спомогне да получавате годишното си извлечение, както и друга важна и полезна информация за спестяванията.