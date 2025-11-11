За ЧНГ: всеки ще има своя сума в евро в пенсионен фонд – проверете колко

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Веднага след въвеждането на еврото в България, от 1 януари 2026 г., пенсионните спестявания по индивидуалните партиди ще се превалутират автоматично в евро. И тъй като парите са лични спестявания на осигурените лица, подобно на сумите в банков влог, е добре всеки да провери каква е наличността му и да мисли за тези средства като за собствени.

Броят на притежаваните пенсионни дялове няма да се промени, а само стойността им ще се преизчисли от лев в евро. Получената сума на партидата в новата валута ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Като от фондовете предупреждават, че средствата по индивидуална партида на всяко осигурено лице, изчислени по описания механизъм, е възможно да се различават минимално от размера на натрупванията по партидата в евро, ако се прилага индивидуално превалутиране на всяка партида по общото правило. Разликите могат да бъдат положителни или отрицателни в рамките на няколко евроцента и зависят от нетната стойност на активите на фонда към датата на конверсия, броя дялове в обращение и закръгляването до петия знак след десетичната запетая при стойността на дяла. Например, ако на 31 декември 2025 г. стойността на един дял в левове е 1,90000 лв., след прилагане на официалния валутен курс 1,95583 и закръгляване стойността на дяла в евро ще бъде 0,97145 евро. В случай че броят на дяловете по партидата е 10 000, средствата в левове ще бъдат в размер на 19 000 лева. В евро натрупванията по партида ще бъдат изчислени като същият брой дялове се умножи по стойността на един дял в евро. Така салдото по партидата ще бъде определено в размер на 9714, 50 евро.

В годишните извлечения, които клиентите ще получат през май 2026 година, които ще са за движенията по партидата през 2025 година, ще има двойно изписване на крайната натрупана сума в левове и евро.

След 1 януари 2026 година НАП автоматично ще превежда на пенсионните дружества осигурителните вноски в евро.