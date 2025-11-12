Вместо банков влог – пенсионна осигуровка в третия стълб, може да ви носи висока доходност

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Да се направи влог в банка още с раждането на дете или дори като подарък за близък, е нещо като традиция в България. Реално обаче има доста по-доходоносен начин да се осигурят пари за бъдещето и това е доброволна пенсионна осигуровка, където доходността е стабилна, висока е - например за тази година е била около 9-10%. Допълнително преимущество е, че доходността не се облага с данък нито при разпределянето ѝ по индивидуалната партида, нито при получаването ѝ от лицето. Друг голям бонус на доброволния пенсионен фонд е данъчното облекчение при направени лични вноски - до 10% от годишната данъчна основа.

Във фонд за допълнително пенсионно осигуряване могат да се правят не само лични вноски, а и за родители, непълнолетни деца и дори за хора, с които нямате родствена връзка. Единственото изискване е предварително писмено съгласие от човека, който ще бъде осигуряван.

Допълнителното доброволно осигуряване дава възможност парите от личните вноски да се ползват не само след пенсиониране, а по всяко време да бъдат изтеглени частично или изцяло. Има възможност за ранно пенсиониране от ДПФ до 5 г. преди навършване на изискуемата възраст, като няма изискване за осигурителен стаж.