За един уикенд бензинът и дизелът поскъпнаха с 3 ст.

ДАНС проверявали от 2 дни рафинерията на "Лукойл" в Бургас и офисите

на руската компания в София

През последния уикенд цените на бензина и дизела на дребно по бензиностанциите у нас се покачи с около 2-3 стотинки, показа проверка на "24 часа".

Дори в най-евтините по принцип вериги бензиностанции масовият бензин А95 в неделя вече струваше 2,40 или 2,42 лв., докато до четвъртък вечерта беше около 2,39 лв. Малкото на брой единични обекти, които продаваха това гориво по 2,18 лв., през уикенда вече сложиха табели с 2,21 лв.

Същото се случва и с дизела - от средно 2,43 лв. за литър до четвъртък-петък, в неделя

той вече се продава по 2,46 лв.,

като в най-скъпите вериги за първи път от много време цената му отново надскочи 2,50 лв.

Въпреки че тенденцията на поскъпване е още от началото на миналата седмица, новото покачване на цените, случило се в петък, най-вероятно има връзка с драмите, които предизвика в последния за седмицата парламентарен ден скоростното приемане на промени в закона, които предвиждат специално за "Лукойл" въвеждането на особен управител. Депутатите приеха едновременно на първо и на второ четене и възможността той да се разпорежда с активи на рафинерията и на веригата бензиностанции, включително и

да ги продава изцяло или на части

В неделя се оказа, че ДАНС извършва проверки в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и в офисите на компанията в София. Тази проверка също е стартирала още в петък, като били инспектирани бази на компанията и е поставена допълнителна охрана, макар че инспекторите не са били допуснати абсолютно навсякъде.

Голямата интрига в момента е дали правителството възнамерява да възложи на БЕХ да придобие активите на "Лукойл" у нас. В неделя зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов (ГЕРБ) не изключи възможността това да стане - вероятност, която още в събота бе силно разкритикувана от опозицията.

На въпрос дали БЕХ може да участва в покупката на рафинерията, Костадинов заяви, че нито една хипотеза не е невалидна. "Много е важно да видим

кой каква цена

ще предложи

и тогава да разсъждаваме. Стъпка по стъпка правим политиката, стъпка по стъпка се вземат решенията", каза той в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Ако Радев наложи вето (на поправката "Лукойл - б.р.), ще покаже, че работи за Русия. Това вето обаче, ще бъде преодоляно за часове. Това, което е важно, е, че "Лукойл" ще бъде оценен по пазарна стойност и ще бъде продадена на този, който даде най-добра цена. Парите ще отидат в банка. България е гарант, че

парите ще се пазят

и ще бъдат дадени на собствениците, когато бъдат премахнати санкциите. Това е обсъдено вече с американската страна", каза Ангелов.

Междувременно изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов заяви в неделя, че препоръката му към управляващите по отношение на евентуална дерогация за санкциите е да не разчитат на размяна на писма с американската страна, а да действат спешно за разговори с администрацията на Тръмп.