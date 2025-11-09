Кристалина Георгиева: В бюджета ме притеснява рискът да харчим повече, отколкото сме произвели

Старият свят го няма, а Европа зацикли, предупреждава още българката, която управлява МВФ

Светът се люшка, ветровете са силни, фискалната дисциплина е защита срещу шоковете, които неизбежно ще дойдат - така Кристалина Георгиева коментира предстоящото приемане на еврото у нас. И обяви, че вижда едно хубаво и едно лошо нещо.

Хубавото е, че се вдигна привлекателността ни за инвеститори, на страната се гледа като на справяща се добре със своите проблеми, посочи управляващият директор на Международния валутен фонд.

Но това, което ме притеснява, е, че ние имаме в националния си характер чертата като постигнем нещо, да се отпускаме. Като гледам бюджета, ме притеснява опасността да харчим повече, отколкото сме произвели, да имаме покачване на доходите, което изпреварва покачването на производителността на труда, заяви Георгиева в предаването "120 минути".

Ако се случи,

този филм сме го гледали - риск от инфлация

Като хвърляте пари, а няма достатъчно произведено за тези пари, натискът е върху парите, обясни Георгиева. Тя се надява, че с обецата на ухото от 90-те години България ще запази отговорно отношение към публичните финанси.

Политическата карта в страната е сложна и трябва да се търсят компромиси, отчете тя. Поддържаме икономика, в която има много светли неща - високите технологии, бизнес, който работи и извън България, умни сме българите. Но трябва да се мисли как ще изглежда страната след 10 години - дали такава, в която населението продължава да се свива и хората с единия крак са навън, или страна, която привлича талант отвън, коментира още Кристалина Георгиева. Ако имаме мъдростта да се обединим и преодолеем това, което ни разделя, да мислим за голямата цел, а не за малкия интерес, ще успеем, убедена е тя. Историята ни е богата на трагедии, но и на победи, да направим така, че да запишем победи, призова Георгиева.

Тя уточни, че МВФ е препоръчал на България не да не се вдигат заплати, а това да следва увеличаването на производителността на труда. В дългосрочна перспектива пенсионният фонд трябва да бъде захранван адекватно на застаряването в страната. С разум може да има бюджет на отговорно харчене, вярва тя. И когато влезе бюджетът в парламента, да не тръгне към разхлабване и харчене на повече, отколкото сме произвели.

Светът, с който бяхме свикнали, вече го няма, ние сме в ново пространство. Промените са много бързи - геополитически, технологични, демографски, климатични. Това изисква много по-бърза адаптация, която се оказа нелека работа, коментира още Георгиева.

Като проект Европа е най-оригиналният проект на ХХ век, но започна да "циклира" на едно място, въпросът е защо. Защото не си довършихме работата, е моят отговор. Единният пазар, който е силата на Европа, стигна донякъде и спря. Сега една компания, която иска да работи в няколко страни, се регистрира по различни режими в тях. Второ, трябва да се създаде банковият съюз, и трето - да се довърши прословутият капиталов. Искаме спестяванията на нашите хора да работят за нас, обясни Георгиева.

При свободното движение на хора пък искаме те да се движат заедно с квалификацията си, а не да трябва да си регистрират квалификацията във всяка отделна стана.

И четвърто - да се обедини енергийната система. не може Европа да е конкурентноспособна с такава структура на енергетиката, каквато имаме днес.

Регулиране и етика на изкуствения интелект е другото предизвикателство пред света, посочи тя. Трябва да измислим общи правила и стандарти, ако искаме той да работи за нас.

Средно в света 40% от работните места ще бъдат засегнати

в следващите няколко години, като в развитите страни това цунами по пазара на труда ще стигне 60%, обяви тя.

Една част ще станат по-производитени, други ще променят характера на работата, а трета част от работните места просто ще изчезнат. Но БВП по света ще се увеличи с между 0,1 и 0,8%, ако усвоим изкуствения интелект, посочи Кристалина Георгиева.

Неизвестността е новата нормалност, това трябва да спре да ни притеснява, а да мислим как заедно гъвкаво да се приспособяваме, обобщи тя.